Националисты убедили присяжных в убийствах

В Сергиево-Посадском городском суде Московской области коллегия присяжных большинством голосов (против выступил только один заседатель) признала виновными шестерых националистов, входивших в окружение Максима Марцинкевича (Тесак). Им инкриминировались убийства четырех мигрантов, совершенные в 2003 году, причем один преступный эпизод, по материалам дела, имел место на даче Тесака. Его следствие считает организатором преступлений. Дело в отношении самого Максима Марцинкевича, погибшего в 2020 году в челябинском следственном изоляторе, было прекращено с согласия его родственников после того, как им было отказано в рассмотрении дела националиста с участием коллегии присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Марцинкевич (Тесак)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Марцинкевич (Тесак)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Коллегия присяжных рассмотрела это дело в Сергиево-Посадском городском суде всего за полгода. В завершение процесса заседатели должны были ответить почти на три десятка вопросов, связанных, как обычно, с доказанностью или недоказанностью тех или иных преступных эпизодов, а также степенью вины каждого из подсудимых — Семена Токмакова, Андрея Кайля, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Максима Хотулева и Павла Хрулева. Ответы на вопросы присяжные обсуждали около трех часов. В итоге коллегия большинством голосов согласилась с доводами обвинения, признав всех подсудимых членами одной преступной группы и виновными в убийствах мигрантов. Против выступил лишь один присяжный. При этом Андрей Кайль и Семен Токмаков, пришли к выводу присяжные, принимали участие во всех преступлениях, которые описываются в материалах дела.

Также заседатели большинством голосов посчитали, что подсудимые Павел Хрулев и Александр Лысенков заслуживают снисхождения.

Напомним, что шестерым обвиняемым, которых следственные органы считают соратниками известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак), инкриминировалось участие в убийствах (ст. 105 УК РФ), совершенных в 2003 году «в составе группы лиц, с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти».

Подсудимые и Максим Марцинкевич к тому времени, когда были совершены описанные в уголовном деле убийства, были хорошо знакомы по различным ультраправым организациям — «Русская цель», «Национальная народная партия» и другим. Коллективные расправы над мигрантами, говорится в материалах расследования, по задумке их организатора Тесака, должны были еще больше сплотить единомышленников.

Как следует из уголовного дела, первое убийство было совершено в Смоленской области в сентябре 2003 года на даче, которая принадлежала семье господина Марцинкевича, второе, спустя три месяца,— на территории заброшенной турбазы в Сергиево-Посадском районе Московской области.

В первом случае Марцинкевич, а также его приятели Токмаков и Кайль, по данным следствия, заманили двух мигрантов на дачу под предлогом выполнения там различных строительных работ. После чего, подсыпав жертвам снотворное, злоумышленники усыпили их, а затем одного мигранта задушили, а второго убили топором. Во втором случае одного из мигрантов также задушили, а второго застрелили.

После этого националисты разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками. Головы двух жертв были подброшены в разных местах на востоке Москвы. Предполагаемые сообщники националиста Тесака были задержаны в декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени.

Отметим, что об этих преступлениях рассказал в явках с повинной Максим Марцинкевич. Часть его показаний подтвердили пошедшие на сотрудничество со следствием соратники Тесака Максим Аристархов и Сергей Маршаков, которым инкриминировалось участие в двойном убийстве 2007 года. Их уже приговорили соответственно к 16 и 17 годам колонии строгого режима.

Подсудимые во время предварительного следствия также давали признательные показания, но во время судебных слушаний отказались от них.

Что касается самого Максима Марцинкевича, то дело в отношении него, как ранее сообщал “Ъ”, было выделено в отдельное производство и направлено в Мытищинский горсуд Подмосковья. В феврале этого года суд с согласия родственников прекратил дело Тесака в связи с его смертью. Семья националиста прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных. Напомним, что, по версии СКР, Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска осенью 2020 года, но его родственники считают, что Тесака могли убить после пыток на «пересылке» — его должны были доставить из колонии в Москву, где расследовались обстоятельства убийств, совершенных националистами.

Обсуждение последствий вердикта назначено на 31 июля, тогда гособвинение запросит сроки наказания для подсудимых. Отметим, что поскольку по совершенным в 2003 году убийствам срок давности вышел, то подсудимым не может быть назначено пожизненное заключение. Затем суд уйдет на вынесение приговора.

Владислав Трифонов