Магомеду Анкалаеву подобрали крепкого Джонни Уокера

Один из самых известных отечественных бойцов в смешанных единоборствах (MMA) Магомед Анкалаев в октябре проведет бой с бразильцем Джонни Уокером. Анкалаев в конце прошлого года уже мог завоевать чемпионское звание UFC, основного в MMA промоушена, но упустил шанс, завершив вничью поединок с поляком Яном Блаховичем. В случае победы над Уокером он снова окажется вплотную к званию, учитывая, что из-за тяжелой травмы получившего его американца Джамала Хилла оно недавно во второй раз подряд оказалось вакантным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа в бою с Джонни Уокером вернет Магомеду Анкалаеву (на фото) статус претендента за звание чемпиона мира

Фото: Carmen Mandato / Zuffa LLC / Getty Image Победа в бою с Джонни Уокером вернет Магомеду Анкалаеву (на фото) статус претендента за звание чемпиона мира

Фото: Carmen Mandato / Zuffa LLC / Getty Image

О том, что в рамках турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, Магомед Анкалаев встретится с Джонни Уокером, сообщили MMA Junkie и еще ряд медиаресурсов. Поединок еще усилит и так заметную «российскую составляющую» шоу. В его центральных боях в октагон выйдут сразу два чрезвычайно популярных в России бойца. Ислам Махачев будет защищать свое чемпионское звание в категории до 70 кг в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил в прошлом году. А выступающий за Швецию уроженец Чечни Хамзат Чимаев, имеющий за плечами яркую серию побед и близкий к титулу, встретится с одним из самых опасных соперников в весе до 77 кг — соотечественником Оливейры Паулу Костой.

Поединок Магомеда Анкалаева по своему значению и востребованности если и уступает матчам Махачева и Чимаева, то совсем немного.

Анкалаев — это тоже безусловная суперзвезда UFC. Дебютируя в 2018 году в ведущем промоушене, он неожиданно проиграл на последних секундах Полу Крейгу. Но затем Анкалаев выдал серию из девяти выигрышей, в том числе у элитных оппонентов вроде Волкана Оздемира, Тиагу Сантуса, Энтони Смита. А эффектность, с которой было добыто большинство из них, заставила UFC поднять россиянина в рейтинге очень высоко и дать ему шанс биться за чемпионский титул.

В полутяжелом весе он оказался вакантным, когда в ноябре прошлого года с ним добровольно расстался чех Иржи Прохазка, получивший тяжелую травму плеча. За звание Анкалаеву выпало драться против владевшего им раньше поляка Яна Блаховича. Первые два раунда декабрьского боя вышли скучными, а по их итогам некоторый запас прочности создал Блахович. Однако затем Анкалаев инициативу перехватил и провел неплохую концовку. В пятом, заключительном раунде он уже фактически доминировал в октагоне благодаря замечательным борцовским навыкам.

По основным статистическим показателям Магомед Анкалаев превзошел Яна Блаховича. Он выбросил 182 удара против 79 — у поляка, 11 минут контролировал положение в партере, в то время как у соперника контроль оказался нулевым. Еще Анкалаев провел два тейкдауна, в то время как Блахович — ни одного. Однако эта разница не стала решающей. Один арбитр, Майк Белл, отдал выигрыш Блаховичу — 48:47, второй, Дерек Клири,— Анкалаеву — 48:46, а на карте Сэла Д`Амато вышла ничья — 47:47. Она же явилась и итогом боя, после которого глава UFC Дейна Уайт не скрывал недовольства пассивностью оппонентов и принял решение устроить бой за по-прежнему бесхозный титул другим бойцам. В нем в январе американец Джамал Хилл уверенно расправился с 43-летним бразильским ветераном Гловером Тейшейрой.

Впрочем, с Хиллом произошла примерно та же история, что и с Иржи Прохазкой. Летом он неудачно поиграл в баскетбол, в середине июля сообщив, что порвал ахиллово сухожилие. На лечение таких травм уходят месяцы, и Хилл честно сообщил, что в связи с длительным перерывом в карьере титул освобождает.

То есть сейчас он опять вакантный, и понятно, что успех в очередном бою как минимум вернет Магомеду Анкалаеву претендентский статус. В конце концов выше него в рейтинге UFC в полутяжелом весе находятся только больные Джамал Хилл да Иржи Прохазка.

При этом в октябрьском поединке Анкалаев, конечно, будет явным фаворитом.

Джонни Уокер, 31-летний ровесник россиянина,— крепкий боец, обладающий солидным опытом. Он появился в UFC одновременно с Магомедом Анкалаевым и успел принять участие в 11 поединках в турнирах промоушена. Но впечатления от них были, скорее, смешанными. Иногда Уокеру удавались хорошие бои — в их число попал тот, в котором он в мае единогласным решение судей выиграл у Энтони Смита. Но часто матерые соперники создавали ему слишком много проблем. Уокер потерпел в UFC четыре поражения, а тот же Джамал Хилл в феврале 2022 года просто уничтожил его за счет преимущества в ударной технике уже в первом раунде.

Алексей Доспехов