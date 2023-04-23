Нокаутер по-быстрому

Сергей Павлович оказался в шаге от того, чтобы первым из россиян завоевать титул чемпиона UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в супертяжелом весе. Претендентом на него Павловича сделала шестая подряд победа нокаутом в первом раунде. Американец Кертис Блейдс продержался против российского бойца всего три минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Павлович

Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters Сергей Павлович

Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters

Центральный бой в программе очередного турнира UFC, состоявшегося в Лас-Вегасе, заставил ESPN присвоить его победителю неофициальный титул «короля нокаутов» и привести слишком красноречивую статистику, которая все исчерпывающе объясняла. Сергей Павлович дебютировал в главном в смешанных единоборствах промоушене в 2018 году и начал выступления в нем с поражения от голландца Алистара Оверима. Но та осечка так до сих пор и остается единственной в его профессиональной карьере, а за ней последовала какая-то невероятная серия.

Павлович одержал не просто шесть подряд побед. Он даже одержал не просто шесть подряд досрочных побед. Все эти бои он выиграл нокаутом уже в стартовом раунде — нечто абсолютно беспрецедентное.

При этом Блейдс оказал Павловичу еще относительно упорное сопротивление. Некоторых из предыдущих оппонентов тот укладывал меньше чем за минуту. Американец продержался три с небольшим. Впрочем, чуть ли не половину этого на самом деле коротенького отрезка Блейдс, боец опытный, неоднократно подбиравшийся близко к чемпионскому титулу, встречавший со звездами жанра, в основном пытался выжить, сразу угодив под страшный прямой справа от Павловича и «поплыв».

Выжить до гонга не удалось: рефери остановил бой, видя, что Блейдс находится в печальном положении.

Стоя на коленях, пропуская удар за ударом, американец рисковал отправиться не больничную койку и уж точно не имел уже никаких перспектив перевернуть ход поединка.

Этот выигрыш был очень важным для 30-летнего Сергея Павловича. Собственно, еще до боя было очевидно, что ставкой в схватке третьего и четвертого номеров UFC, скорее всего, будет статус претендента на титул. Теперь после яркого успеха Павловича в противостоянии с бойцом, которого считали способным доставить феноменальному панчеру кучу проблем благодаря отличным борцовским навыкам, тот факт, что уже в следующем поединке россиянин будет драться за титул, все без исключения ресурсы, освещающие MMA, считают, по сути, бесспорным. Павлович чересчур убедителен.

Между тем у него, кажется, будут неплохие шансы стать первым из российских супертяжей, которому удалось его добыть. Сейчас чемпионское звание принадлежит американцу Джону Джонсу. Джонс — легенда MMA. Но он всю карьеру выступал в тяжелом весе (до 93 кг), а в супертяжелый перешел совсем недавно, взяв перед переходом длившуюся аж три года паузу. И прорваться к титулу сразу после нее ему во многом помогли обстоятельства.

Недавно после конфликта с руководством UFC отношения с промоушеном разорвал владевший им камерунец Франсис Нганну. Так что неожиданно вернувшемуся в спорт Джонсу довелось брать титул в соперничестве не с ним, а с куда менее опасным противником — французом Сирилом Ганом.

В ближайшем своем поединке Джон Джонс должен встретиться с 40-летним соотечественником Стипе Миочичем.

Дата боя пока не согласована. А Джонс, которому уже 35, говорил о том, что, не исключено, он станет для него последним. Следовательно, Сергею Павловичу в противники может достаться куда менее классный боец.

Алексей Доспехов