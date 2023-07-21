Турнир с российским оттенком

В октябре в Абу-Даби состоится турнир UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в рамках которого в октагон выйдут сразу два чрезвычайно популярных в России бойца. Представляющий ее Ислам Махачев будет защищать свое чемпионское звание в категории до 70 кг в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил в прошлом году. А выступающий за Швецию уроженец Чечни Хамзат Чимаев, имеющий яркую серию побед и близкий к титулу, встретится с одним из самых опасных соперников в весе до 77 кг — соотечественником Оливейры Паулу Костой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хамзат Чимаев пока не знает поражений в UFC: он выиграл все свои шесть поединков, пять из них — досрочно

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Хамзат Чимаев пока не знает поражений в UFC: он выиграл все свои шесть поединков, пять из них — досрочно

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

UFC, главный в смешанных единоборствах промоушен, объявил состав главных боев своего турнира, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Он очень актуален для России, поскольку в них выступят два чрезвычайно популярных в стране бойца.

В центральном поединке турнира выпало биться Исламу Махачеву. Он будет защищать чемпионский титул в категории до 70 кг, особенной для России. В ней в течение нескольких лет доминировал его непобедимый и пользующийся колоссальной популярностью соотечественник Хабиб Нурмагомедов, который после завершения карьеры стал тренером своего друга Махачева и помог ему взобраться на вершину. Россиянин завоевал вакантное в тот момент звание в октябре прошлого года, встретившись с Чарльзом Оливейрой и разгромив бразильца: во втором раунде мощным ударом он отправил его на настил, а потом применил убийственный по своей эффективности удушающий прием. Статус суперзвезды высшего ранга Ислам Махачев, единственный сейчас отечественный чемпион UFC, закрепил в феврале. В бою, прошедшем в Перте, он с трудом, решением судей, справился с поднявшимся в легкий вес из предыдущего (до 66 кг) знаменитым австралийцем Александром Волкановски, возглавлявшим классификацию сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. Вариант с матчем-реваншем Волкановски и Махачева представлялся весьма вероятным. Но австралийский спортсмен в итоге предпочел вернуться в родной вес и в нем встретиться с мексиканцем Яиром Родригесом, отложив повторный поединок с россиянином. В итоге, как и предполагалось, UFC организовал для него другой реванш, пусть менее интересный, уже против Оливейры. Тот в июне добился этого права, одолев сильного американского бойца иранского происхождения Бенеила Дариюша.

Гораздо больше интриги с другим поединком турнира. В нем будет драться представляющий Швецию уроженец Чечни Хамзат Чимаев. Он дебютировал в UFC относительно недавно, в 2020 году, но успел за короткий срок превратиться в исключительно востребованного у публики персонажа благодаря яркости стиля. В его послужном списке еще нет осечек, а в UFC он одержал шесть побед подряд, пять из них — досрочно. Наверняка сейчас он находился бы не на четвертом месте в рейтинге средневесов, а еще выше, совсем рядом с верхушкой, если бы не неприятность, случившаяся во время его предыдущего участия в соревнованиях UFC. На турнире в сентябре прошлого года Чимаев должен был сражаться против знаменитого американца Нейта Диаса, но не уложился в лимит категории на взвешивании. В итоге Чимаев все же вышел в октагон, но соперника ему заменили на менее известного, чем Диас, его соотечественника Кевина Холланда, которого фаворит заставил сдаться в первом же раунде.

Новый оппонент Хамзата Чимаева выглядит между тем опаснее. Паулу Косту публика тоже обожает, а в его биографии есть успехи в матчах с топовыми бойцами вроде кубинца Йоэля Ромеро и американца Люка Рокхолда плюс целая россыпь эффектных нокаутов. Правда, в ней есть и две неудачи, тоже в поединках со спортсменами из высшего эшелона. В 2020 году Коста упустил шанс взять титул, проиграв новозеландцу Исраэлю Адесанье, а в 2021-м над ним взял верх итальянец Марвин Веттори.

Алексей Доспехов