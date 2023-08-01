Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина и передаст его России

Казахстан дал согласие на экстрадицию гражданина РФ Никиты Кислицина в Россию и отказал в аналогичном запросе США, сообщил «РИА Новости» консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов. Господина Кислицина в июне задержали в Казахстане по запросу США. ФБР обвинило его в том, что он вместе с другими хакерами еще в 2012 году получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. В России его заочно арестовали за аналогичные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Оганов 26 июля заявил, что сотрудник F.A.C.C.T. (новое название Group-IB) Никита Кислицин не будет просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в РФ. По словам консула-советника, срок преступления, которое ему вменяют в США, уже истек.

Российский суд заочно арестовал господина Кислицина по обвинению в получении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Генпрокуратура Казахстана в конце июня сообщала о приоритете запроса РФ о выдаче обвиняемого перед аналогичным запросом США. Это связано с гражданством господина Кислицина.

Как ранее выяснил «Ъ», Никита Кислицын является ближайшим человеком к основателю Group-IB Илье Сачкову, который 26 июля был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Подробнее о деле в отношении Никиты Кислицина — в публикации «Ъ» «Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД».

Эрдни Кагалтынов