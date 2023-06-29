Прокуратура Казахстана сообщила о приоритете запроса РФ о выдаче Кислицина перед США

Запрос России по экстрадиции руководителя развития бизнеса сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичным запросом США, сообщил заместитель Генпрокурора Казахстана Улан Байжанов. Это связано с гражданством обвиняемого.

«Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные»,— сказал господин Байжанов «РИА Новости».

Как рассказал заместитель генпрокурора, сейчас нужно разобраться, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые предъявлены господину Кислицину в РФ и США. Также инициаторы запроса должны предоставить доказательства предполагаемых преступлений.

Никита Кислицин был задержан в Казахстане на прошлой неделе по запросу США. ФБР обвинилоо его в том, что он вместе с другими хакерами еще в 2012 году получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Вслед за этим российский суд заочно арестовал господина Кислицына по обвинению в получению неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и в вымогательстве в особо крупном размере (п. «а», п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Подробнее о запросах — в материале «Ъ» «Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД».

Леонид Уварчев