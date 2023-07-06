Илья Сачков не принял госизмену

В Мосгорсуде стартовал процесс над основателем компании Group-IB Ильей Сачковым, обвиняемым в госизмене (ст. 275 УК). По версии ФСБ, основанной на показаниях уже отбывающего срок за аналогичное преступление экс-чекиста, бизнесмен передал полученные от него секретные сведения ФБР. Выслушав представителя Генпрокуратуры, подсудимый заявил тройке судей о своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков перед началом заседания в Лефортовском райсуде

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков перед началом заседания в Лефортовском райсуде

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Илья Сачков готовился к слушаниям самым тщательным образом. Им была написана подробная речь, которая не должна была оставить камня на камне от обвинительного заключения, не имеющего, кстати, гриф «секретно». Однако незадолго до начала процесса в казахской Алма-Ате был задержан руководитель развития бизнеса сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин, считающийся ближайшим человеком к господину Сачкову. Как сообщал “Ъ”, господин Кислицин оказался в розыске по линии ФБР — сотрудники бюро считают бывшего редактора журнала «Хакер» Кислицина участником группы, которая получила доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. В результате были похищены данные и пароли 117 млн человек, которые хакеры выставили на продажу.

Одного из участников группы россиянина Евгения Никулина задержали в Праге в октябре 2016 года, а затем выдали США. В 2020 году он был приговорен к семи годам заключения, а затем, по некоторым данным, стал сотрудничать с ФБР, дав показания об участии господина Кислицина в хищениях. В МВД России в отношении господина Кислицина также возбудили уголовное дело по хакерской ст. 272 УК и о вымогательстве (ст. 163 УК), с тем чтобы добиться его выдачи из Казахстана не в США, а на родину. В итоге, исходя в том числе из того, что целое выступление вместо обычного признания или отрицания вины может вызвать скандал, который отразится на процессе в Казахстане, Илья Сачков перенес разбор итогов расследования.

Как следовало из речи гособвинителя Миланы Дигаевой, инкриминируемое ему преступление господин Сачков совершил около десяти лет назад.

По версии главного свидетеля обвинения экс-начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, отбывающего срок в 22 года за ту же госизмену, он передал Илье Сачкову ряд документов, которые тот переправил за границу.

В отношении самого господина Михайлова начинать новое расследование не стали, посчитав, что тот не знал о том, что документы содержат закрытые данные.

Защита господина Сачкова считает, что бывший чекист мог отомстить ему, поскольку основатель Group-IB ранее выступал свидетелем обвинения по его уголовному делу.

Представители защиты бизнесмена сообщили, что он категорически отверг причастность к госизмене. А перед тройкой судей выступит уже после допроса свидетелей. Если они будут исправно являться на заседания, процесс по делу, в котором всего с десяток томов, не затянется. «Готовлюсь, анализирую, собираюсь с мыслями, в общем, защищаюсь»,— написал подсудимый в своем Telegram-канале.

Николай Сергеев