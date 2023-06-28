Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД

Россия включилась в борьбу за начальника лаборатории сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, который по запросу властей США был арестован для экстрадиции в Казахстане. МВД России заочно объявило Никиту Кислицина в розыск по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации и через Генпрокуратуру направит запрос о его выдаче в Астану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кислицин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Кислицин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве вынес решение о заочном аресте Никиты Кислицина, также заочно обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности) УК. Топ-менеджер компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) в соответствии с судебным решением должен провести два месяца в СИЗО с момента его выдачи из-за границы или задержания в России.

Теперь МВД направит соответствующие документы в Генпрокуратуру, а она обратится к властям Казахстана с запросом о его выдаче.

Российский запрос может быть рассмотрен и удовлетворен в приоритетном порядке, так как обвиняемый может согласиться с отправкой на родину.

Решение же вопроса с выдачей в США приведет к длительному разбирательству. Российский генконсул в Казахстане уже попросил местные власти воздержаться от ускоренной выдачи господина Кислицына, сообщает «РИА Новости».

Никита Кислицин, возглавлявший журнал «Хакер», был приглашен на работу в Group-IB ее основателем Ильей Сачковым как специалист в области противодействия хакерским атакам. После ареста Ильи Сачкова по обвинению в госизмене (ст. 275 УК) и структурных изменениях в компании он стал начальником лаборатории сетевой безопасности, которая за последнее время успешно отразила сотни, если не тысячи вмешательств в деятельность государственных и коммерческих структур, а также частных лиц в том числе из-за границы. Среди них представители самого Никиты Кислицина выделяют, например, электронные повестки (мобилизационные предписания), содержащие компьютерные вирусы, которые пользователи интернета в России начали активно получать с мая этого года.

В F.A.C.C.T. «Ъ» сообщили, что Никита Кислицин регулярно выезжал за пределы страны — как в рабочие командировки, так и в частном порядке.

В Казахстане в последний раз он был в ноябре 2022 года. При этом никаких вопросов при пересечении границы к нему не возникало.

Однако 22 июня по прилету из Москвы в Алматы его задержали по запросу, поступившему из США. ФБР обвиняет Никиту Кислицина в том, что он вместе с другими хакерами еще в 2012 году получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. В результате были похищены данные и пароли 117 млн человек, которые хакеры выставили на продажу.

Одного из участников хищения, россиянина Евгения Никулина задержали в Праге в октябре 2016 года, а затем выдали США. В 2020 году федеральным судом Северного округа штата Калифорния Евгений Никулин был приговорен за киберпреступления к семилетнему сроку.

«Мы убеждены, что законных оснований для задержания Никиты Кислицина на территории Казахстана нет»,— отмечают в F.A.C.C.T., добавляя, что компания наняла для него адвокатов, а также обратилась за помощью в российское генконсульство.

Николай Сергеев, Татьяна Исакова