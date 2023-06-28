Глава департамента бывшей Group-IB заочно арестован по делу о неправомерном доступе к информации

Глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никита Кислицин заочно арестован по делу о неправомерном доступе к информации. Ранее он был объявлен в розыск. В компании отметили, что сотрудник задержан в Казахстане, претензии к Никите Кислицину связаны с кейсом 10-летней давности.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кислицына Никиты Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ»,— сказала представитель суда (цитата по ТАСС).

По данным компании, Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. «Исходя из имеющейся информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем. Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в Генеральное Консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника», — говорится в заявлении компании F.A.C.C.T. относительно задержания Никиты Кислицина.

В апреле 2023 года Group-IB завершила разделение бизнеса. Основным акционером новой российской структуры с новым брендом F.A.С.С.T остался первый основатель Group-IB Илья Сачков, который с сентября 2021 года находится под арестом по подозрению в госизмене. Илью Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. По версии ФСБ, господин Сачков передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. За несколько месяцев до ареста господин Сачков подозревал, что против него «готовится серьезная провокация».

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Полина Мотызлевская