Консул РФ: у задержанного в Казахстане Кислицина истек срок давности по вменяемому США преступлению

Задержанный в Казахстане по запросу США россиянин сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин не будет просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в РФ, сообщил консул-советник генконсульства в Алма-Ате Артем Оганов. Москва надеется на возвращение россиянина на родину, учитывая, что срок преступления, которое ему вменяют в США, уже истек.

«По информации его адвокатов, уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предполагает, что выдача может состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности. Американцы вменяют ему эпизод 2011 года, по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошел»,— сказал господин Оганов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Никита Кислицин был задержан в Казахстане в конце июня по запросу США. ФБР обвинило его в том, что он вместе с другими хакерами еще в 2012 году получил доступ к персональным данным пользователей социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Вслед за этим российский суд заочно арестовал господина Кислицина по обвинению в получении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Генпрокуратура Казахстана в конце июня сообщала о приоритете запроса РФ о выдаче обвиняемого перед аналогичным запросом США. Это связано с гражданством господина Кислицина.

F.A.C.C.T.— это новое название Group-IB, основатель которой Илья Сачков ранее сегодня, 26 июля, был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Как сообщал ранее «Ъ», Никита Кислицин считается ближайшим человеком к Илье Сачкову.

Подробнее о запросах — в материале «Ъ» «Борец с хакерами понадобился ФБР и МВД».

Леонид Уварчев