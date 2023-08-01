Структура Роскомнадзора купила 20 iPhone, 4 iPad и 21 другое устройство для исследований

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, предприятие Роскомнадзора) провел закупку десятков мобильных устройств зарубежных производителей на 2,3 млн руб. Госпредприятие утверждает, что это нужно для исследований.

На госзакупку обратили внимание «Ведомости». Ее победителем стало ООО «Айти-ресурс».

Компания должна поставить 54 мобильных устройства. Среди них 16 iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, четыре iPhone без указания модели и четыре iPad. Также ГРЧЦ нужен 21 смартфон других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Apple и Samsung официально не поставляют свою продукцию в Россию.

«Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет»,— сказал представитель ГРЧЦ «Ведомостям». На вопрос о том, будет ли изучаться возможность одностороннего отключения каких-либо функций вендором, представитель предприятия ответил, что это «будут комплексные исследования».

ФСБ в начале июня объявила о раскрытии «разведывательной акции американских спецслужб», проведенной с использованием устройств Apple. Как утверждала российская спецслужба, несколько тысяч смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами. Apple отвергла обвинения в работе со спецслужбами. На этом фоне российские власти стали запрещать использовать iPhone в служебных целях или рекомендовать отказаться от использования устройств Apple.

Об отказе от iPhone в администрации президента — в материале «Ъ» «Нежелательные коммуникации».

Леонид Уварчев