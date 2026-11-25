В МИД Польши предостерегли от эскалации в отношениях с Россией
Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр считает важным не допустить эскалации в отношениях с Россией. Так он отреагировал на призывы некоторых польских политиков выслать из Польши российского посла.
«Наша задача — обеспечение безопасности, а не эскалация. Не каждый наш шаг должен означать эскалацию в отношениях с Россией»,— сказал господин Вевюр на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
По мнению посла, важно «сохранять холодную голову». Он также призвал пользователей в интернете проявлять бдительность «в отношении крупной дезинформационной кампании, пытающейся втянуть в эту эскалационную игру».
20 ноября в Польше нашли обломки двух ракет и беспилотника. По версии властей, упавшие снаряды были российскими. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства целенаправленной провокацией со стороны России. В Кремле обвинения отрицают. 24 ноября в МИД Польши вызвали российского посла.