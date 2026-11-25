Согласно Евростату, в 2025 году в средствах размещения стран ЕС в общей сложности останавливались 1,96 млн туристов из России, что больше год к году на 10,4%. Оперативные данные за 2026 год Евростат не приводит. Но, например, Институт статистики Испании в сентябре отметил увеличение потока из стран «остальной Европы, включая Россию» на 20,2%, до 1,3 млн. Согласно Ассоциации туроператоров России, количество поездок россиян в страны дальнего зарубежья в январе—сентябре 2026 года выросло на 12,6% в годовом выражении, до 15,13 млн.