Окошко в Европу
Спрос на путешествия в Старый Свет вырос на 6%
Количество использованных бронирований российскими туристами в странах Евросоюза в январе—ноябре 2026 года увеличилось на 6% в годовом выражении, спрос со стороны бизнес-туристов — на 3%. Турпоток восстанавливается, но сдерживающим фактором по-прежнему выступают визовые ограничения, давление которых в ближайшее время может усилиться.
С 1 января по 23 ноября 2026 года число использованных бронирований гостиниц в странах ЕС со стороны граждан РФ выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит о росте на 15–16% за год. Речь идет фактически о медленном восстановлении турпотока: количество поездок все еще кратно меньше, чем в 2019 году, отмечает он.
В общей сложности страны ЕС, согласно «Островку», формируют 10% бронирований размещения за рубежом.
Аналитики компании видят рост по отдельным направлениям. Например, интерес к отелям Польши увеличился на 51% год к году, Греции — на 13%, Италии — на 9%, Кипра и Эстонии — на 8%, Венгрии — на 7%.
Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит о росте количества деловых поездок в страны ЕС в январе—октябре 2026 года на 3% год к году. Их доля в общей структуре зарубежных поездок увеличилась с 7,5% до 7,9%. Руководитель визовой поддержки Trivio Каролина Колесникова отмечает, что доля шенгенских виз в общем объеме поступающих запросов за год выросла с 17% до 38%.
Согласно Евростату, в 2025 году в средствах размещения стран ЕС в общей сложности останавливались 1,96 млн туристов из России, что больше год к году на 10,4%. Оперативные данные за 2026 год Евростат не приводит. Но, например, Институт статистики Испании в сентябре отметил увеличение потока из стран «остальной Европы, включая Россию» на 20,2%, до 1,3 млн. Согласно Ассоциации туроператоров России, количество поездок россиян в страны дальнего зарубежья в январе—сентябре 2026 года выросло на 12,6% в годовом выражении, до 15,13 млн.
Наиболее востребованным европейским направлением у российских туристов в 2026 году аналитики «Островка» называют Италию. На страну пришлось 37% от общего объема бронирований в ЕС. На втором месте Франция (18%), на третьем — Испания (см. график).
Страны ЕС последовательно ужесточают визовую политику в отношении граждан России с 2022 года. Речь идет о расширении перечня требуемых документов и сокращении доли многократных виз. Дмитрий Горин говорит, что в докризисный период на последние приходилось более 40% от общего объема. В прошлом году показатель составил 28%, а в этом, по его прогнозам, вряд ли превысит 10%. Каролина Колесникова основными сдерживающими факторами называет ограниченное количество слотов на подачу документов и длительные сроки рассмотрения.
Представленные 23 ноября 2026 года предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций содержат установление запрета на выдачу виз участникам боевых действий, служившим после 2022 года.
Ограничение предполагает, что при подаче визовых заявлений у туристов начнут также требовать военный билет. Дополнительно странам ЕС рекомендуется не принимать небиометрические паспорта и проводить более тщательную проверку туристов.
Собеседник “Ъ” на туррынке отмечает, что участники боевых действий в принципе довольно редко совершают поездки за графницу. Дмитрий Горин говорит, что большинство стран ЕС и так не принимают пятилетние загранпаспорта старого образца. Данные по воинской службе, по его словам, доступны в выписке из электронной трудовой книжки, которая требуется при подаче документов. Теоретически существует риск роста доли отказов в выдаче виз. Сейчас этот показатель для стран Шенгенского соглашения не превышает 6%, говорит господин Горин. Каролина Колесникова замечает, что сейчас также рассматривается вариант с выдачей только LTV-виз, поездки по которым доступны лишь в страну, выдавшую разрешение на въезд.
Дополнительно, по мнению представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, на активность поездок россиян в ЕС влияет отсутствие прямого авиасообщения: путешествия со стыковками требуют больше времени и трат. Дмитрий Горин отмечает, что влияние транспортной составляющей нивелируется за счет развития авиасообщения через третьи страны.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 7