Депутат просит провести проверку законности решений администрации, дать правовую оценку отсутствию резидентских разрешений и льготных механизмов, а также проверить, не приводит ли действующий порядок к нарушению конституционного принципа равенства и необоснованному ограничению прав жителей по территориальному признаку. Кроме того, он просит истребовать у мэрии документы и расчеты, обосновывающие установленные тарифы, оценить, насколько при принятии решений были учтены интересы постоянно проживающих в границах парковочных зон граждан.