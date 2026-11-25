Депутат губернской думы попросил прокуратуру проверить законность платных парковок в Самаре
Депутат Самарской губернской думы, экс-депутат Госдумы Михаил Матвеев направил прокурору Самарской области Сергею Берижицкому обращение с просьбой проверить законность введения платных парковок в областной столице. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Михаила Матвеева, жители улиц, попавшие в зону платного парковочного пространства, оказались в менее выгодном положении по сравнению с остальными горожанами, поскольку администрация города не предусмотрела для них ни резидентских разрешений, ни льготных тарифов.
Система платных парковок заработала в Самаре 23 ноября. На первом этапе организовано 28 парковочных зон, включающих более 2 тыс. мест, стоимость одного часа установлена в размере 95 руб. Платный режим действует в будние дни с 08:00 до 20:00. Стоимость действующих абонементов составляет 17 100 руб. за 30 дней и 124 830 руб. за год.
Как отмечает господин Матвеев, для многих семей это существенная финансовая нагрузка, при том что альтернативные места для хранения автомобиля зачастую отсутствуют, а внутридворовые территории не располагают достаточным количеством парковочных мест.
Особое беспокойство депутата вызывает отсутствие у жителей возможности оформить резидентское парковочное разрешение. 18 ноября администрация Самары подтвердила, что на первом этапе от введения таких разрешений решено отказаться, аргументируя это опытом отдельных городов, где подобные льготы, по словам чиновников, снижают эффективность платных парковок.
Михаил Матвеев считает, что такой подход ставит коммерческую эффективность системы выше интересов граждан, непосредственно проживающих на соответствующих территориях, тогда как в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде механизмы защиты интересов местных жителей успешно действуют.
В обращении к прокурору Михаил Матвеев ссылается на статьи 19, 27 и 35 Конституции РФ, гарантирующие равенство граждан перед законом, свободу выбора места жительства и защиту права частной собственности, а также на статью 13 федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения», которая позволяет владельцу парковки устанавливать дополнительные категории пользователей с правом бесплатного или льготного пользования.
Депутат просит провести проверку законности решений администрации, дать правовую оценку отсутствию резидентских разрешений и льготных механизмов, а также проверить, не приводит ли действующий порядок к нарушению конституционного принципа равенства и необоснованному ограничению прав жителей по территориальному признаку. Кроме того, он просит истребовать у мэрии документы и расчеты, обосновывающие установленные тарифы, оценить, насколько при принятии решений были учтены интересы постоянно проживающих в границах парковочных зон граждан.
Также Михаил Матвеев считает, что следует проверить соблюдение требований законодательства при определении границ зон, в том числе недопустимость размещения платных парковок на земельных участках, относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов.
В случае выявления нарушений депутат просит принять предусмотренные законом меры. «Порядок на дорогах нужен. Как и нужен рост бюджета. Но нельзя решать транспортные проблемы за счет того, что одни горожане оказываются равнее других»,— резюмировал Михаил Матвеев.