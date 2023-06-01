Apple отрицает работу со спецслужбами США для заражения смартфонов российских дипломатов

Apple прокомментировала обвинения ФСБ РФ в заражении iPhone российских пользователей. Компания утверждает, что «никогда не работала с каким-либо правительством для установки бэкдора (вируса.— "Ъ") на какие-либо устройства Apple и никогда не будет». Комментарий корпорации приводит агентство Reuters.

ФСБ ранее 1 июня объявила о раскрытии «разведывательной акции американских спецслужб», проведенной с использованием устройств американской компании. Как утверждает российская спецслужба, несколько тысяч смартфонов российских дипломатов были заражены вирусами. Ведомство считает полученные данные свидетельством сотрудничества Apple с «национальным разведсообществом, в частности АНБ США». По мнению специалистов ФСБ, американская компания предоставляет спецслужбам «широкий спектр возможностей по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома».

Как сообщал весной «Ъ», сотрудникам внутриполитического блока администрации президента до конца марта было рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются. Источник говорил, что похожие рекомендации должны были получить и чиновники региональных внутриполитических блоков.

Подробнее о рекомендациях — в материале «Ъ» «Нежелательные коммуникации».

Леонид Уварчев