Что происходит после ввода войск России на Украину. День 523-й

Попытка датской Vestas уйти из РФ может обернуться долгими судебными тяжбами, узнал «Ъ». Под Таганрогом упал беспилотник. По официальным данным, никто не пострадал, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Ночью во всех украинских регионах звучала воздушная тревога. В Харькове произошли взрывы. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:46. ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, передававших данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор». Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ России.

9:44. Ingka Holding продала 100% доли «Бизнес парк Химки», где располагался центральный офис ИКЕА в России, компании «КЛС-Химки», следует из данных системы СПАРК.

9:38. Издержки Heineken от обесценения активов в РФ составили €201 млн.

9:32. Немецкая машиностроительная компания, крупный производитель сельскохозяйственной техники Claas, несмотря на прекращение действия зерновой сделки, продолжает поставлять в Россию комбайны.

9:22. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,9%, до $300 за тыс кубометров — данные биржи ICE.

9:18. В Кривом Роге раздались взрывы, сообщает УНИАН. Информацию подтвердил глава городской администрации Александр Вилкул.

9:04. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что западные средства массовой информации искажают образ президента России Владимира Путина.

8:58. Минобороны Великобритании в 2010-2014 годах утилизировало более 40 танков Challenger 2 с целью сокращения оборонных расходов и из-за того, что военные конфликты в Европе считались «делом прошлого», пишет Times со ссылкой на данные правительственной информации.

8:49. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

8:48. Мирный житель погиб в Алёшках из-за обстрела левобережья Херсонской области, сообщили экстренные службы.

8:47. Новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками «Сапфир» был испытан в зоне военной операции, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Он применялся для прикрытия инженерных подразделений.

8:47. Британские власти отложили вопрос внесения частной военной компании «Вагнер» в список террористических организаций, сообщили источники The Times. По данным газеты, это связано со словами президента Владимира Путина о том, что ЧВК полностью финансировалась государством.

8:47. Курс доллара на открытии Московской биржи вырос на 0,61%, достигнув 92,27 руб./$. Он превысил отметку в 92 руб. впервые с 7 июля. Евро растет на 0,62%, до 101,55 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,66%, до 12,89 руб.

8:47. Ночью во всех украинских регионах звучала воздушная тревога. В Харькове произошли взрывы.

8:46. Под Таганрогом упал беспилотник. По официальным данным, никто не пострадал, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

8:46. Попытка датской Vestas уйти из РФ может обернуться долгими судебными тяжбами, узнал «Ъ».

8:46. «Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего он загорелся. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме»,— сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

8:40. ВСУ ночью совершили атаку на Трубчевский район Брянской области, утверждает губернатор Александр Богомаз. По его словам, БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Никто не пострадал.

8:40. Вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв России. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

8:39. Глава Минфина Антон Силуанов утверждает, что некоторые владельцы иностранных компаний готовы заплатить налог в размере 15% при уходе с российского рынка. По закону минимальный взнос составляет 10%.