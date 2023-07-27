Путин: ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия. По словам президента, основные действия были на Запорожском направлении. Ранее об этом сообщали в Минобороны и писали западные СМИ. Запорожское, или Ореховское направление, как считается, является приоритетным для украинского наступления.

«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении»,— сообщил президент в разговоре с журналистами (фрагмент опубликован репортером телеканала «Россия» Павлом Зарубиным).

Владимир Путин подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха. По его данным, Киев потерял в последней атаке больше 200 человек. Потери же российских военных, по оценкам президента, в десять раз меньше. «То, что происходило в течение прошедших суток — яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров»,— подчеркнул президент. По его словам, Киев задействовал большое количество бронетехники, однако «успехов не имел». Как сообщил Владимир Путин, 60% техники ВСУ в ходе боев было уничтожено бойцами на земле, 40% — летчиками.

Владимир Путин отметил, что поручил сегодня вручить военным госнаграды прямо в зоне боевых действий.

Ранее американская газета The News York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона писала, что ВСУ приступили к ключевой фазе своего контрнаступления в южной части Запорожской области. Издание отмечало, что украинское командование перебрасывает на линию фронта «тысячи обученных Западом военных» из стратегического резерва ВСУ. Накануне о возобновлении наступательных действий Киева сообщило и Министерство обороны России.

Отметим, что о высоких потерях военной техники украинскими войсками также писали и западные СМИ. Так газета The Financial Times (FT) со ссылкой на заявления украинских и западных официальных лиц сообщила сегодня, что с момента начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли почти пятую часть всего снаряжения, предоставленного НАТО.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».