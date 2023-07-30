ООН после атаки БПЛА на Москву выступила против ударов по гражданским объектам

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против атак на гражданские объекты. Так он прокомментировал «РИА Новости» минувшую атаку беспилотников на Москву.

«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было»,— сказал господин Хак.

В ночь на 30 июля, как сообщало Минобороны РФ, три украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве. Один был уничтожен средствами ПВО в Одинцовском районе, еще два — подавлены средствами РЭБ, после чего попали в офисные башни «Москва-Сити».

Это третья атака БПЛА на Москву за минувшую неделю. В ночь на 24 июля беспилотники попали в недостроенный небоскреб и здание Центрального военного оркестра на Комсомольском проспекте. О попытке атаки также сообщалось 28 июля.

Подробнее о сегодняшней атаке — в публикации «Ъ» «''Москва-Сити'' подвергся падению».

Лусине Баласян