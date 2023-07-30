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Коммерсантъ FM
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ООН после атаки БПЛА на Москву выступила против ударов по гражданским объектам

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против атак на гражданские объекты. Так он прокомментировал «РИА Новости» минувшую атаку беспилотников на Москву.

«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было»,— сказал господин Хак.

В ночь на 30 июля, как сообщало Минобороны РФ, три украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве. Один был уничтожен средствами ПВО в Одинцовском районе, еще два — подавлены средствами РЭБ, после чего попали в офисные башни «Москва-Сити».

Это третья атака БПЛА на Москву за минувшую неделю. В ночь на 24 июля беспилотники попали в недостроенный небоскреб и здание Центрального военного оркестра на Комсомольском проспекте. О попытке атаки также сообщалось 28 июля.

Подробнее о сегодняшней атаке — в публикации «Ъ» «''Москва-Сити'' подвергся падению».

Лусине Баласян

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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