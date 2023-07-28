Собянин заявил о попытке атаки БПЛА на Москву, пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодня, 28 июля, ночью была предпринята попытка атаки «вражеского беспилотника». БПЛА был сбит силами Минобороны, уточнил мэр. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Другие подробности он не привел.

Минобороны России позднее подтвердило, что утром была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» беспилотником по объектам на территории Московской области. По каким именно объектам, не уточняется. Средствами ПВО БПЛА был уничтожен, добавили в ведомстве.

В прошлый раз атака беспилотников на Москву была осуществлена четыре дня назад, 24 июля. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. В одном доме выбило окна, никто не пострадал.

«Украинская правда» писала, что атаку организовало Главное управление разведки Украины. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров пообещал больше атак беспилотников на Москву и Крым.

Подробности — в материале «Ъ» «Москву разбудили два взрыва».

Лаура Кеффер