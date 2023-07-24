Москву разбудили два взрыва

В ночь на понедельник Украина нанесла удар беспилотниками по Москве. Один из них попал в недостроенный небоскреб, а другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Министерства обороны России на Комсомольском проспекте. Обошлось без жертв и пострадавших. На фоне непрекращающихся массированных налетов украинских БПЛА на Крым МИД России назвал происходящее терактами, направленными прежде всего на запугивание гражданского населения. В СКР возбудили уголовные дела по соответствующим статьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налет на Москву признан терактом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Налет на Москву признан терактом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, несмотря на то что атака дронов была проведена ранним утром, ее очевидцами стали десятки человек. Первое сообщение о крупном беспилотнике, летящем в сторону Москвы, полиция получила от жителя подмосковного Домодедово в 3:19 утра. Затем в службу «02» поступили еще два аналогичных сигнала.

С 3:34 11 сообщений о беспилотниках в небе столичная полиция получала от жителей вначале Южного административного округа, а затем и Центрального.

В 3:44 раздался первый взрыв: БПЛА, пробив крышу двухэтажного здания Центрального военного оркестра Министерства обороны (Комсомольский проспект, 18), взорвался внутри него.

«Проснулся от резкого удара, затряслись стены»,— описал происшедшее один из жителей Комсомольского проспекта. Что-то упало на дом, раздался хлопок, а в небе над ним появилось «зарево красноватого оттенка», сообщил другой. Впрочем, пожара на месте происшествия обнаружено не было.

Обошлось без жертв и пострадавших, но сам объект получил серьезные повреждения. Кроме того, взрыв, эквивалентный по мощности нескольким килограммам тротила, оставил без окон с десяток квартир в округе и даже вынес витрины в магазинах, в том числе в магазине «Гавана», расположенных на противоположной стороне проспекта. Сколько средств и сил придется потратить на восстановление объекта, в котором базируется созданный еще в 1927 году оркестр, должна установить специальная комиссия.

Группы немедленного реагирования полиции не успели добраться до места первого ЧП, как произошло второе — примерно через четыре минуты взрыв раздался в недостроенной высотке (проспект Лихачева, 15).

Сработала взрывчатка, установленная в дроне, влетевшем в здание на уровне 19–20 этажей. Ударная волна фактически оставила оба этажа без остекления, но бетонные конструкции здания выдержали. Власти Москвы пообещали помочь гражданам с ремонтом.

В свою очередь, Минобороны сообщило, что его сотрудниками был предотвращен теракт в столице — налет украинских БПЛА. Оба беспилотника были подавлены средствами РЭБ и, сбившись с курсов, рухнули вниз.

Какие именно беспилотники использовались для налета, предстоит установить экспертам ФСБ.

Практически одновременно был совершен очередной за последние дни массированный налет беспилотников на Крым.

«14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО»,— сообщили в Минобороны, отметив, что в результате налета никто не пострадал. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что один из беспилотников попал в склад боеприпасов. Как сообщают местные жители, он расположен возле поселка Вольное, у военного аэродрома Веселое. Из-за сильного пожара и детонации снарядов власти региона приняли решение эвакуировать в пункты временного размещения население близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП. Помимо этого было перекрыто движение поездов в этом районе и автомобилей на трассе Джанкой—Симферополь. Спустя несколько часов оно было восстановлено.

Также обломками БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе.

Власти Крыма в очередной раз обратились к гражданам с просьбой не снимать и не публиковать в соцсетях фото- и видеоматериалы с мест атак украинских БПЛА, пригрозив им серьезными последствиями в административной и уголовной сферах. Чиновники уверяют, что подобные действия помогают противнику корректировать свои удары. «В социальных сетях и сегменте Telegram будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео»,— написал в своем Telegram-канале советник губернатора Олег Крючков.

«В связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников все службы, обеспечивающие безопасность Крыма и других регионов России, принимают необходимые меры»,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что во внешнеполитическом ведомстве расценивают случившееся как «очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения». В качестве доказательства она привела слова главы Минцифры Украины Михаила Федорова, написавшего в своем Telegram-канале, что «этого (налетов с использованием БПЛА.— “Ъ”) будет больше». «Никакого военного смысла данные атаки не имели»,— отметила она, призвав «международные организации дать преступлению надлежащую оценку».

Пока же ее дал Следственный комитет России, возбудивший очередные уголовные дела о терроризме (ст. 205 УК РФ). По версии следствия, налеты организованы должностными лицами главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Именно они фигурируют в делах о терроризме, возбужденных в связи с прошлыми воздушными атаками, в том числе на столицу России. Глава ГУР Кирилл Буданов, напомним, объявлен в розыск за создание террористического сообщества и заочно арестован Лефортовским райсудом.

Николай Сергеев; Александр Дремлюгин, Симферополь