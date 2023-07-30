Минобороны РФ: беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами РЭБ

Российские военные пресекли атаку украинскими беспилотниками по Москве, заявило Минобороны РФ. Ведомство объяснило взрывы в районе «нежилых зданий» «Москва-Сити» тем, что два беспилотника потеряли управление после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити"»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что при атаке беспилотниками незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити». По его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, одно из поврежденных зданий находится по адресу Пресненская набережная, 10с2, где располагаются несколько федеральных министерств. Как пишет агентство, пострадал один человек.