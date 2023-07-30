Минобороны РФ: беспилотники упали в «Москва-Сити» после подавления средствами РЭБ

Российские военные пресекли атаку украинскими беспилотниками по Москве, заявило Минобороны РФ. Ведомство объяснило взрывы в районе «нежилых зданий» «Москва-Сити» тем, что два беспилотника потеряли управление после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити"»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что при атаке беспилотниками незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити». По его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, одно из поврежденных зданий находится по адресу Пресненская набережная, 10с2, где располагаются несколько федеральных министерств. Как пишет агентство, пострадал один человек.

Леонид Уварчев