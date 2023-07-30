Папа римский Франциск призвал власти России возобновить зерновую сделку

Папа римский Франциск после воскресной проповеди обратился к властям России с призывом возобновить действие соглашения о вывозе зерна c Украины.
Папа римский Франциск
Фото: File Photo/File Photo, Reuters
«Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы возобновить черноморскую инициативу и безопасно перевозить зерно»,— сказал понтифик (цитата по Reuters).
О выходе России из зерновой сделки до выполнения ее условий стало известно 17 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал продлить инициативу. Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна.
О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».