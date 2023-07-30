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Коммерсантъ FM
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Папа римский Франциск призвал власти России возобновить зерновую сделку

Папа римский Франциск после воскресной проповеди обратился к властям России с призывом возобновить действие соглашения о вывозе зерна c Украины.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Фото: File Photo/File Photo, Reuters

Папа римский Франциск

Фото: File Photo/File Photo, Reuters

«Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы возобновить черноморскую инициативу и безопасно перевозить зерно»,— сказал понтифик (цитата по Reuters).

О выходе России из зерновой сделки до выполнения ее условий стало известно 17 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал продлить инициативу. Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна.

О последствиях отказа от сделки — в материале «Ъ» «Полная разноколосица».

Эрдни Кагалтынов

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