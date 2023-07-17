Россия заявила Украине, Турции и ООН о возражениях по продлению зерновой сделки

Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что дипмиссия также направила Украине по дипломатическим каналам ноту с позицией РФ по зерновой сделке.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции»,— сообщила ТАСС госпожа Захарова.

Сегодня, 17 июля, Кремль сообщил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено, так как Россия ждет выполнения своих условий. В связи с невыполнением сделки ее действие должно быть прекращено с завтрашнего дня, 18 июля, сообщило посольство.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Россия критиковала реализацию сделки за то, что наибольшая доля вывезенного с Украины зерна поставляется не в беднейшие страны. Главное требование российской стороны для продления сделки — выполнение условий меморандума, а именно разблокировка и экспорт российской сельхозпродукции. В ООН подтверждали, что за время действия зерновой сделки не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.