Азербайджан считает, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны»

МИД Азербайджана призывал страны, «обманутые манипуляциями Армении», уважать суверенитет и территориальную целостность республики и не вмешиваться в ее внутренние дела. Азербайджан уверяет, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны», что сорвет мирные переговоры.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что Азербайджан «обеспечит права армян, проживающих в Карабахском регионе, на основе Конституции страны». Власти страны пообещали «решительно пресекать любые шаги, направленные против ее суверенитета и территориальной целостности».

«Цель Армении состоит в том, чтобы привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности, а также довести мирный процесс до провала… Ответственность за провокации, произошедшие в последние дни, лежит на Армении и ее руководстве, которое продолжает незаконное военное присутствие в Азербайджане, поощряет сепаратизм и препятствует усилиям по реинтеграции»,— добавили в МИД Азербайджана.

25 мая премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Москве с Владимиром Путиным. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Господин Пашинян считает возможным заключить мирный договор до конца года.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мир вашему МИДу».

Лаура Кеффер