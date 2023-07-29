Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азербайджан считает, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны»

МИД Азербайджана призывал страны, «обманутые манипуляциями Армении», уважать суверенитет и территориальную целостность республики и не вмешиваться в ее внутренние дела. Азербайджан уверяет, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны», что сорвет мирные переговоры.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что Азербайджан «обеспечит права армян, проживающих в Карабахском регионе, на основе Конституции страны». Власти страны пообещали «решительно пресекать любые шаги, направленные против ее суверенитета и территориальной целостности».

«Цель Армении состоит в том, чтобы привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности, а также довести мирный процесс до провала… Ответственность за провокации, произошедшие в последние дни, лежит на Армении и ее руководстве, которое продолжает незаконное военное присутствие в Азербайджане, поощряет сепаратизм и препятствует усилиям по реинтеграции»,— добавили в МИД Азербайджана.

25 мая премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Москве с Владимиром Путиным. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Господин Пашинян считает возможным заключить мирный договор до конца года.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мир вашему МИДу».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...