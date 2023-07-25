Пашинян: есть возможность до конца года заключить мирный договор Армении с Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян считает возможным подписание мирного договора с Азербайджаном в срок до конца 2023 года. Но, по его мнению, очень низка вероятность, что с касающейся Нагорного Карабаха формулировкой в договоре будут согласны и Ереван, и Баку, и Степанакерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я не говорю, что так и будет (подписан мирный договор.— "Ъ")... Нет ответа на этот вопрос, поэтому это рассматривается как возможность»,— сказал господин Пашинян на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, заключение мирного договора возможно до конца года, если наладится диалог между Баку и Степанакертом.

Премьер Армении ранее заявлял, что Ереван «не может решить судьбу народа Нагорного Карабаха», потому что Степанакерт должен сам стать стороной переговоров. Как считает господин Пашинян, у властей Нагорного Карабаха должны быть возможности «генерировать, поднимать и обсуждать вопросы, касающиеся их прав и безопасности, и нести политическую ответственность».

Никол Пашинян в конце мая заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Господин Пашинян говорил, что на встрече не сумели согласовать открытие Лачинского коридора.

О посредничестве РФ и Запада в мирном урегулировании — в материале «Ъ» «При миротворчестве главное — не рассориться».

Леонид Уварчев