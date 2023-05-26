Путин: ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию

Президент Владимир Путин считает, что ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, хотя остаются и некоторые сложности. Господин Путин сказал на встрече с премьером Армении Николой Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхама.

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования»,— отметил Владимир Путин, открывая переговоры (цитата по сайту Кремля). По его мнению, остаются технические препятствия по транспортным коммуникациям, но они преодолимы, и «по большому счету их не существует».

Трехсторонняя встреча прошла в Москве вчера, 25 мая, она продлилась около 20 минут. Ожидается, что через неделю вице-премьеры трех стран встретятся в Москве, чтобы обсудить оставшиеся вопросы по Карабаху. На этой неделе премьер-министр Армении заявил о готовности признать его частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил против этого решения.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Кто в коридоре хозяин».

Лаура Кеффер