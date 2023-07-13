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Коммерсантъ FM
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Алиев и Пашинян встретятся 15 июля в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян 15 июля встретятся в Брюсселе. На встрече также будет присутствовать председатель Европейского совета Шарль Мишель. О планах сообщил господин Пашинян на заседании правительства.

Ильхам Алиев (справа) и Никол Пашинян

Ильхам Алиев (справа) и Никол Пашинян

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ильхам Алиев (справа) и Никол Пашинян

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я подтвердил свое участие в этой встрече. Надеюсь, во время встречи удастся добиться прогресса в переговорах по мирному договору»,— сказал премьер Армении. Выступление опубликовано на сайте правительства.

В конце мая прошла встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина. Она продлилась около 20 минут. Премьер Армении готов признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих там армян. Президент Карабаха Араик Арутюнян выступал против этого.

О перспективах мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Мир во время эскалации».

Леонид Уварчев

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