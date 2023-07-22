«Наши туристы склонны терпеть неудобства на пути к долгожданному отдыху»

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Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии:

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

— Российские туристы ничем не отличаются от любых других туристов. Они также внимательно относятся к вопросам своей безопасности в путешествиях. Безопасность в туризме имеет фундаментальное значение. Любые происшествия влияют на спрос. В то же время Россия — это огромный туристический рынок. По стране ежегодно путешествует более 70 млн человек, а по итогам этого года, по нашим прогнозам, за рубеж выедут около 9 млн российских туристов.

При таком большом объеме рынка туруслуг иногда формируется ложное ощущение того, что наши туристы ведут себя неосмотрительно, но это далеко не так. Просто на фоне объема всегда сохраняется определенный туристический поток на тех направлениях, которые могут казаться рискованными. Пока регулирующие органы не выносят решения о закрытии того или иного направления, право выбора остается за туристами.

Павел Шершнев, операционный директор туристической компании RussiaDiscovery:

Фото: RussiaDiscovery

— Скорее наши туристы более склонны терпеть некоторые неудобства на пути к долгожданному отдыху. Учитывая частоту кризисов и общую нестабильность, отдых приобретает особую важность — возможность переключиться, набраться сил, провести время в красивых местах, на море и на солнце. Ради этого люди готовы терпеть неудобства. Зачастую расходы на отдых могут занимать приличную долю в бюджете, поэтому с целью экономии туристы осознанно идут на какие-то лишения и обрекают себя на дополнительные сложности и риски при организации отдыха.

Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств:

— Люди используют свой отпуск, чтобы потом с полной силой работать еще год. Каждый подбирает место отдыха по цене и транспортной доступности. О возможных сложностях всегда предупреждают в турагентстве. Поэтому туристы, как правило, выезжая на отдых, четко понимают, с чем они могут столкнуться, кроме непредсказуемых случаев, например связанных с погодными условиями.

Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса онлайн-бронирования Level.Travel:

Фото: из личного архива Дмитрия Малютина

— За последние десять лет люди в нашей стране выработали иммунитет в связи с разными событиями. При этом человеку в насыщенном информационном мире важно менять картинку и перезагружаться. Россиянам это необходимо, чтобы быть в ресурсе, поэтому сложности на пути к отдыху многих уже не пугают.

Максим Приставко, зампред совета директоров холдинга «Джет Трэвэл»:

Фото: из личного архива Максима Приставко

— Мы больше ста лет живем в состоянии турбулентности, в условиях, когда уже ничего не пугает. И не только в плане туризма и отдыха, но и во всем остальном. У нас то революция, то гражданская война, то мировая, то застой, то лихие 1990-е, и люди привыкли приспосабливаться.

И самое главное, у большинства людей не очень высокий уровень жизни, они привыкли жить не очень хорошо. Те, кто летает на Мальдивы, не едут в Крым. И если бы что-то случилось на Мальдивах, то те, кто там может отдыхать, не полетели бы туда — для них потеря этой суммы не стала бы критичной. А для людей с не очень большим достатком и с редкой возможностью отдохнуть на море все равно, что бы там ни происходило.

В начале 2000-х было жуткое цунами в Таиланде, и во многих регионах, особенно в Зауралье и Сибири, сразу же пошли звонки в агентства с вопросами о том, насколько там упали цены и есть ли «горящие» путевки.

Екатерина Запольская, гендиректор туристической компании «ВИП-Компани»:

Фото: из личного архива Екатерины Запольской

— Значительная часть россиян родилась и выросла в закрытой стране, когда никуда поехать было нельзя. А потом ее открыли. И все очень захотели этих поездок. Люди тогда соревновались в этом: поехать на выходные в Европу или в Азию, похвастаться, кому какую визу и на сколько дали. Пытались наесться такой возможностью.

Внутри нас сидит то, что это все может закончиться, и поэтому надо все равно ехать туда, куда можно. Мой знакомый недавно мне сказал, что он каждый год говорит жене, что надо ехать в Турцию или еще куда-то — как в последний раз. Купил путевки и поехал. Деньги заплатили, не пропадать же им.

Анна Лукашевская, руководитель туристической сети «Банк горящих туров»:

Фото: «Банк горящих туров»

— Для большинства, скорее всего, более проблематичны рост стоимости туров и визовые ограничения. Доля туристов, купивших туры в кредит в нашей компании, достигает 15%. Они готовы путешествовать в долг, а после расплачиваться за него от года до трех лет.

Но в целом мы видим сокращение количества отправленных туристов как по стране, так и за рубеж.

Правда, ничего не поменялось для категории туристов, которые относятся к более богатым, выше среднего класса. При выборе отдыха уж точно никаких преград перед ними не стоит, кроме санкций. Но большинство российских граждан как ранее не могли себе позволить путешествовать, так и сейчас.

Иван Самошин, генеральный директор туроператора «Трэвелмарт»:

Фото: Travelmart

— Это не так, очень чувствительны! Но привыкли — как и ко всем сложностям своей жизни! С одной стороны, готовы потерпеть, чтобы добраться до вожделенного отдыха и вывезти детей к морю. И, просчитывая возможные риски, выработали бесстрашие по сравнению с европейцами. А с другой стороны, не знают, куда еще податься. Выбор, например, между переполненным Краснодарским краем и сильно подорожавшей Турцией. И главное, по-прежнему неостановимы в поиске и открытии новых направлений и впечатлений.

Тимур Юсупов, владелец Telegram-канала «Мир, гамарджоба»:

Фото: из личного архива Тимура Юсупова

— Весьма ограниченный выбор бюджетных направлений — Турция, Египет, Крым, Краснодарский край. У нас три теплых моря, куда можно доехать на автомобиле: Азов, который многие считают детским морем, Каспий, который почему-то, в том числе и из-за плохой инфраструктуры, рассматривается с меньшим желанием отдыхать, и, конечно, Черное — самое популярное. И доступное.

Большой процент россиян не имеют загранпаспортов или виз. И, конечно же, активно работает великий русский «авось». Многие полагают, что это их никак не коснется, пронесет. Чтобы россиянин сказал, что не поедет туда отдыхать, должны сработать экономические причины — существенное повышение цен на дорогу, проживание или питание.

Группа «Прямая речь»