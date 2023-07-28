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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:32

Губернатор Ростовской области сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога

Минздрав сообщил о 14 пострадавших

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» взорвалась ракета. По последним данным Минздрава, пострадали 14 человек, семь госпитализированы. Министерство обороны заявило, что в городе упали обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200, запущенной силами Украины. Также в области зафиксировали поражение системами ПВО второй ракеты в Азовском районе, последствия уточняются.

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Взрыв произошел в центре Таганрога у кафе «Чехов сад»

Взрыв произошел в центре Таганрога у кафе «Чехов сад»

Фото: @golubev_vu

В Таганроге введен режим ЧС

В Таганроге введен режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Минобороны России уточнило, что по Таганрогу была выпущена ракета С-200, которую сбили системы ПВО

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Минобороны России уточнило, что по Таганрогу была выпущена ракета С-200, которую сбили системы ПВО

Фото: @golubev_vu

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея

Фото: @golubev_vu

В центре города перекрыта часть улиц

В центре города перекрыта часть улиц

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки

Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки

Фото: @golubev_vu

В соседних зданиях выбиты стекла, повреждены машины

В соседних зданиях выбиты стекла, повреждены машины

Фото: @golubev_vu

На месте происшествия работают спасатели и следователи

На месте происшествия работают спасатели и следователи

Фото: @golubev_vu

Выбитые стекла в окнах жилого дома в районе взрыва

Выбитые стекла в окнах жилого дома в районе взрыва

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

За медицинской помощью обратились 15 человек «с легкими травмами от осколков»

За медицинской помощью обратились 15 человек «с легкими травмами от осколков»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

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Взрыв произошел в центре Таганрога у кафе «Чехов сад»

Фото: @golubev_vu

В Таганроге введен режим ЧС

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета. Минобороны России уточнило, что по Таганрогу была выпущена ракета С-200, которую сбили системы ПВО

Фото: @golubev_vu

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея

Фото: @golubev_vu

В центре города перекрыта часть улиц

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки

Фото: @golubev_vu

В соседних зданиях выбиты стекла, повреждены машины

Фото: @golubev_vu

На месте происшествия работают спасатели и следователи

Фото: @golubev_vu

Выбитые стекла в окнах жилого дома в районе взрыва

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

За медицинской помощью обратились 15 человек «с легкими травмами от осколков»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Плишенко

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе ''Чехов сад'' взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели»,— написал господин Голубев в своем Telegram-канале. Информация об ущербе уточняется. По предварительным данным, сообщили ТАСС в экстренных службах, людей под завалами нет. По данным губернатора, за медпомощью обратились 12 человек, из них двое от госпитализации отказались. У одного из потерпевших диагностирована черепно-мозговая травма, ему провели операцию.

Минобороны РФ сообщило, что «киевским режимом» совершена атака «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога». По данным военного ведомства, российскими средствами ПВО ракеты была «обнаружена и перехвачена в воздухе», затем ее обломки упали на территории города.

Эпицентр взрыва, сообщил Василий Голубев, пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. В результате разрушилась стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки, выбило рамы окон и балконов соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники, также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления Следственного комитета России. В центре города перекрыто движение транспорта по нескольким улицам, сообщили в ГИБДД.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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