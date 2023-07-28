Минздрав сообщил о 14 пострадавших при взрыве в Таганроге

Минздрав России сообщил, что при взрыве в центре Таганрога ранения получили 14 человек. Из них семерых доставили в больницу. Еще семь человек отказались от госпитализации. По данным Минобороны, в центре Таганрога упали обломки ракеты комплекса С-200, сбитой ПВО. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 12 обратившихся за медпомощью.

«Врачи скорой медицинской помощи работают на месте происшествия в Таганроге. По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семерым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась»,— сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сразу после сообщения Минздрава губернатор сообщил, что всего в больницы доставили 12 человек, из них двое отказались ложиться в больницу на лечение, еще одного обследуют врачи. Одна женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ей сделали операцию.

По данным Василия Голубева, эпицентр взрыва от падения ракеты в Таганроге был на территории художественного музея. В результате обвалились стена музея и кровля, разрушены гаражи. Пострадали посетители находящегося неподалеку кафе «Чехов сад». Еще одна ракета, по данным Минобороны, была сбита в 17:15 в районе города Азова Ростовской области, ее обломки упали в безлюдной местности.

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Анастасия Ларина