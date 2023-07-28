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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 520-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 28 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке атаки БПЛА на Москву, пострадавших нет. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны с расходами на Украину. В ДНР в результате обстрела загорелась нефтебаза в Шахтерске. Поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам российско-американских отношений, утверждает посол РФ Анатолий Антонов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:46. Житель Орловской области поддерживал связь с украинским военизированным объединением, признанным в России террористическим, и собирался уехать на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщает ФСБ.

9:41. Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян — премьер Венгрии Орбан.

9:24. Первая партия американских танков Abrams, которую в сентябре планируется передать Киеву, будет включать от 6 до 8 машин, пишет Politico. Всего же, по данным издания, США намерены отправить на Украину 31 танк.

9:16. Кремль не ждет, что президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско в ноябре. Об этом ТАСС заявил Дмитрий Песков.

8:43. Япония запретила поставлять в Россию машины с объемом двигателя более 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовиков. Ограничения вступят в силу 9 августа.

8:43. США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, сообщает Politico.

8:39. Поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам российско-американских отношений, утверждает посол РФ Анатолий Антонов.

8:39. В ДНР в результате обстрела загорелась нефтебаза в Шахтерске.

8:39. Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны с расходами на Украину.

8:38. Сергей Собянин заявил о попытке атаки БПЛА на Москву, пострадавших нет.

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