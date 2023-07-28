Ростовский губернатор: системы ПВО поразили еще одну ракету в Азовском районе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе сбили уже вторую ракету за день — на этот раз в Азовском районе. По данным Минобороны, первую ракету сбили над Таганрогом, ее обломки упали в центре города.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются»,— написал губернатор в Telegram.

Глава администрации города Азова Владимир Ращупкин сообщил в Telegram, что «источник звука, похожего на взрывы» был за пределами города. Василий Голубев уточнил, что в селе Самбек рядом с Азовским районом в 17.28 металлическим предметом пробило крышу дома, никто не пострадал.

Позднее в Минобороны сообщили, что в 17:15 вторая ракета комплекса С-200 была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. По данным ведомства, обломки упали в безлюдной местности.

Ранее в центре Таганрога произошел взрыв. Пострадали 15 человек. Министерство обороны заявило, что в городе упали обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200, запущенной силами Украины.

По данным губернатора, эпицентр взрыва в Таганроге был на территории Таганрогского художественного музея. В результате обвалилась стена музея и кровля, разрушены гаражи и хозяйственные постройки на его территории, выбило рамы окон и балконов трехэтажного многоквартирного дома.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина