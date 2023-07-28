В Екатеринбурге простились с погибшим на СВО военкором Ростиславом Журавлевым

В Екатеринбурге прошло прощание с военкором «РИА Новости» Ростиславом Журавлевым, погибшим 22 июля в зоне специальной военной операции. Церемония прошла в Доме офицеров Центрального военного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проститься с журналистом пришли более 100 человек. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, телеведущий Дмитрий Киселев и бывшие коллеги военкора.

Сегодня Ростислава Журавлева с воинскими почестями похоронят на Широкореченском кладбище.

Военный журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев, освещавший СВО, погиб 22 июля в районе Пятихатки в Запорожской области. Минобороны РФ сообщало, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Соболезнования родным и близким военкора выразили в Кремле и ООН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее «сознательной атакой на журналистов», которую совершил «именно киевский режим». Президент Владимир Путин посмертно наградил Ростислава Журавлева орденом Мужества.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург