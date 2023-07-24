Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле выразили соболезнования родным погибшего военкора «РИА Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего 22 июля в Запорожской области военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Он также пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате удара, который, по данным Минобороны РФ, был нанесен вооруженными формированиями Украины.

Ростислав Журавлев

Ростислав Журавлев

Фото: Архив Ростислава Журавлева

Ростислав Журавлев

Фото: Архив Ростислава Журавлева

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева. Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки. Это — сознательная атака на журналистов»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля и лично российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков отметил, что гибель любого человека — это трагедия, но в данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. «Во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим»,— добавил он.

По данным Минобороны России, Ростислав Журавлев погиб 22 июля в результате применения армией Украины кассетных боеприпасов. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Статья не уточнялась.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...