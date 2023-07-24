В Кремле выразили соболезнования родным погибшего военкора «РИА Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего 22 июля в Запорожской области военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Он также пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате удара, который, по данным Минобороны РФ, был нанесен вооруженными формированиями Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Журавлев

Фото: Архив Ростислава Журавлева Ростислав Журавлев

Фото: Архив Ростислава Журавлева

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева. Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки. Это — сознательная атака на журналистов»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля и лично российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков отметил, что гибель любого человека — это трагедия, но в данном случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности. «Во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим»,— добавил он.

По данным Минобороны России, Ростислав Журавлев погиб 22 июля в результате применения армией Украины кассетных боеприпасов. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела. Статья не уточнялась.