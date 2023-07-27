Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Военкор погиб 22 июля в зоне боевых действий в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Ростислава Журавлева Фото: Архив Ростислава Журавлева

Тем же указом президент наградил журналистов, которые были в одной группе с Ростиславом Журавлевым. В списке на награждение — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, оператор телеканала Дмитрий Шилков. Константин Михальчевский получил ранения разной тяжести, Роман Польшаков — четыре осколочных ранения, Дмитрий Шилков — перелом и осколки в мягких тканях.

По данным Минобороны РФ, 22 июля около 12:00 (по мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Прощание с Ростиславом Журавлевым состоится в 11:00 28 июля в екатеринбургском Доме офицеров (Первомайская улица, 27).

Новость дополняется