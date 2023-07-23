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Коммерсантъ FM
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Офис генсека ООН выразил сожаление в связи с гибелью военкора «РИА Новости» Журавлева

ООН сожалеет в связи с гибелью военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева в ходе российско-украинского конфликта, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. ООН ранее выражала обеспокоенность в связи с применением Украиной кассетных боеприпасов, которые, по версии Минобороны РФ, стали причиной гибели корреспондента.

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам»,— сказал господин Дюжаррик журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Группа журналистов «РИА Новости» и «Известий» попала под обстрел 22 июля. Ростислав Журавлев погиб, ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, оператор телеканала Дмитрий Шилков.

Леонид Уварчев

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