По законам СВОенного времени

Главной темой завершившейся на этой неделе весенней сессии Госдумы по уже устоявшейся за последние полтора года традиции стало законодательное обеспечение специальной военной операции (СВО). Но на этот раз, по мнению заведующего отделом политики «Ъ» Дмитрия Камышева, «спецоперационные» мотивы проникли в думскую повестку настолько глубоко, что явственно просвечивали даже сквозь сугубо мирные законотворческие инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На новый лад Госдума перестроилась еще весной 2022 года, когда в ее работе наметились четыре основных тематических блока, так или иначе связанных со спецоперацией на Украине. И весенняя сессия-2023 этим трендам вполне соответствовала.

Первый такой блок можно условно назвать историческим. Начало ему положило принятие в феврале 2022-го обращения Думы к президенту с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, ставшего своеобразной прелюдией к СВО. А осенью того же года были одобрены договоры и конституционные законы о вхождении в РФ четырех новых субъектов.

Похожих событий «всемирно-исторического масштаба» на весну-2023 не выпало, но интеграция новых территорий в состав России осталась для депутатов одной из главных задач. Всего, как сообщил на последнем заседании весенней сессии спикер Думы Вячеслав Володин, за полгода палата приняла на эту тему 54 закона. Они, в частности, касались здравоохранения и образования, налогообложения и пенсионного обслуживания, формирования судебной системы и особенностей применения в этих регионах уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ. Кроме того, Дума отменила существовавший прежде запрет на проведение выборов в условиях военного положения и утвердила особый порядок организации голосования в четырех новых субъектах.

Второй тематический блок касается самой СВО, но его содержание от сессии к сессии меняется в зависимости от конкретной ситуации. Например, в первой половине 2022-го депутатов больше заботили вопросы совершенствования военной службы по контракту и организации оборонной промышленности, а во втором полугодии на первый план вышла частичная мобилизация. Весной 2023-го Дума тоже реагировала на текущие вызовы: например, по просьбе тогда еще не мятежного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина добровольцев-участников СВО защитили от дискредитации соответствующими поправками к КоАП и УК.

Заодно был фактически узаконен опыт «Вагнера» по отправке на фронт заключенных: Дума разрешила освобождать от уголовной ответственности отправившихся на СВО подозреваемых и обвиняемых, а также позволила заключать контракты на военную службу с теми, кто уже находится в местах лишения свободы.

Но основной акцент, как и в конце 2022 года, был сделан на поддержке участников СВО и членов их семей.

В частности, были приняты законы о предоставлении всем участникам спецоперации статуса ветерана боевых действий,

о жилищном обеспечении их семей, об отдельной квоте для участников СВО при поступлении в вузы и первоочередном приеме их детей в общеобразовательные и дошкольные организации. Также депутаты упростили порядок признания участников СВО безвестно отсутствующими или умершими, благодаря чему их семьи смогут более оперативно получать положенные выплаты.

Законопроекты из третьего блока, связанного с противодействием антироссийским санкциям и мерами по поддержке экономики, как и прежде, преимущественно вносило в Думу правительство. Самым заметным из них (и наиболее упоминаемым в СМИ) стал закон о налоге на сверхприбыль, который, по расчетам кабмина, поможет привлечь в федеральный бюджет и направить на поддержку социальной сферы дополнительные 300 млрд руб.

Наконец, в четвертый смысловой блок по традиции вошли законы, касающиеся борьбы с внешними и внутренними врагами. Причем его международная составляющая, направленная на противодействие «недружественным» государствам, в ходе прошедшей сессии оказалась особенно внушительной. Дума прекратила действие в отношении РФ сразу 21 договора Совета Европы (Россия вышла из этой организации в марте 2022 года), приостановила участие в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях, денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе и ввела уголовную ответственность за исполнение направленных против россиян решений международных организаций.

Кроме того, депутаты завершили одно международное парламентское расследование (о деятельности биолабораторий США на территории Украины) и почти сразу же начали другое — о «преступлениях киевского режима» в отношении несовершеннолетних жителей Донбасса.

В роли главных внутренних врагов помимо террористов и государственных изменников (для них было ужесточено уголовное наказание) снова выступили иностранные агенты, для которых Дума ввела новые запреты (например, на получение имущественной помощи от государства). Попутно депутаты вспомнили и о тех, кто иноагентами не является, но помогает им обходить установленные законом ограничения. Таких «пособников», согласно новым поправкам, Минюст будет выявлять и предупреждать, а в случае повторного нарушения штрафовать на сумму от 50 тыс. руб. (для граждан) до 300 тыс. руб. (для юридических лиц).

Были, разумеется, в весенней думской повестке и сугубо мирные инициативы, однако принятие многих из них тоже обосновывалось «спецоперационными» аргументами. Скажем, запрет на смену пола (за исключением случаев, связанных с врожденными аномалиями) в Думе объяснили намерением сохранить попранные на Западе традиционные ценности, ограничение продажи вейпов — стремлением все того же Запада подорвать здоровье российской молодежи, а отказ от публикации деклараций депутатов и чиновников и ужесточение требований к секретоносителям в рамках закона о государственной тайне — желанием защитить их от происков вражеских спецслужб.

И даже президентский законопроект о гражданстве депутаты привели в соответствие с текущим моментом, добавив в список оснований для прекращения приобретенного гражданства такие актуальные по нынешним временам преступления, как дезертирство, дискредитацию вооруженных сил и вооруженный мятеж.

При этом по вопросам, связанным с СВО, в Думе в основном сохранился сложившийся после 24 февраля 2022 года «донбасский консенсус»: соответствующие законопроекты, как правило, принимались подавляющим большинством голосов.

Правда, были и редкие, но заметные исключения. Например, за принятые под занавес весенней сессии резонансные поправки об изменении призывного возраста представители оппозиции не голосовали, обвинив думское большинство в нарушении первоначальной концепции законопроекта (одобренный в первом чтении проект предусматривал синхронное повышение нижней и верхней планки призывного возраста — с 18–27 лет до 21–30, но в итоге решено было повысить только верхнюю). Впрочем, на общей готовности думских оппозиционеров поддерживать практически все связанные с СВО решения власти это никак не сказалось.