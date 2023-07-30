Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По законам СВОенного времени

Как депутаты Госдумы в весеннюю сессию помогали фронту и тылу

Главной темой завершившейся на этой неделе весенней сессии Госдумы по уже устоявшейся за последние полтора года традиции стало законодательное обеспечение специальной военной операции (СВО). Но на этот раз, по мнению заведующего отделом политики «Ъ» Дмитрия Камышева, «спецоперационные» мотивы проникли в думскую повестку настолько глубоко, что явственно просвечивали даже сквозь сугубо мирные законотворческие инициативы.

Дмитрий Камышев

Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На новый лад Госдума перестроилась еще весной 2022 года, когда в ее работе наметились четыре основных тематических блока, так или иначе связанных со спецоперацией на Украине. И весенняя сессия-2023 этим трендам вполне соответствовала.

Первый такой блок можно условно назвать историческим. Начало ему положило принятие в феврале 2022-го обращения Думы к президенту с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, ставшего своеобразной прелюдией к СВО. А осенью того же года были одобрены договоры и конституционные законы о вхождении в РФ четырех новых субъектов.

Похожих событий «всемирно-исторического масштаба» на весну-2023 не выпало, но интеграция новых территорий в состав России осталась для депутатов одной из главных задач. Всего, как сообщил на последнем заседании весенней сессии спикер Думы Вячеслав Володин, за полгода палата приняла на эту тему 54 закона. Они, в частности, касались здравоохранения и образования, налогообложения и пенсионного обслуживания, формирования судебной системы и особенностей применения в этих регионах уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ. Кроме того, Дума отменила существовавший прежде запрет на проведение выборов в условиях военного положения и утвердила особый порядок организации голосования в четырех новых субъектах.

Второй тематический блок касается самой СВО, но его содержание от сессии к сессии меняется в зависимости от конкретной ситуации. Например, в первой половине 2022-го депутатов больше заботили вопросы совершенствования военной службы по контракту и организации оборонной промышленности, а во втором полугодии на первый план вышла частичная мобилизация. Весной 2023-го Дума тоже реагировала на текущие вызовы: например, по просьбе тогда еще не мятежного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина добровольцев-участников СВО защитили от дискредитации соответствующими поправками к КоАП и УК.

Заодно был фактически узаконен опыт «Вагнера» по отправке на фронт заключенных: Дума разрешила освобождать от уголовной ответственности отправившихся на СВО подозреваемых и обвиняемых, а также позволила заключать контракты на военную службу с теми, кто уже находится в местах лишения свободы.

Но основной акцент, как и в конце 2022 года, был сделан на поддержке участников СВО и членов их семей.

В частности, были приняты законы о предоставлении всем участникам спецоперации статуса ветерана боевых действий,

о жилищном обеспечении их семей, об отдельной квоте для участников СВО при поступлении в вузы и первоочередном приеме их детей в общеобразовательные и дошкольные организации. Также депутаты упростили порядок признания участников СВО безвестно отсутствующими или умершими, благодаря чему их семьи смогут более оперативно получать положенные выплаты.

Законопроекты из третьего блока, связанного с противодействием антироссийским санкциям и мерами по поддержке экономики, как и прежде, преимущественно вносило в Думу правительство. Самым заметным из них (и наиболее упоминаемым в СМИ) стал закон о налоге на сверхприбыль, который, по расчетам кабмина, поможет привлечь в федеральный бюджет и направить на поддержку социальной сферы дополнительные 300 млрд руб.

Наконец, в четвертый смысловой блок по традиции вошли законы, касающиеся борьбы с внешними и внутренними врагами. Причем его международная составляющая, направленная на противодействие «недружественным» государствам, в ходе прошедшей сессии оказалась особенно внушительной. Дума прекратила действие в отношении РФ сразу 21 договора Совета Европы (Россия вышла из этой организации в марте 2022 года), приостановила участие в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях, денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе и ввела уголовную ответственность за исполнение направленных против россиян решений международных организаций.

Кроме того, депутаты завершили одно международное парламентское расследование (о деятельности биолабораторий США на территории Украины) и почти сразу же начали другое — о «преступлениях киевского режима» в отношении несовершеннолетних жителей Донбасса.

В роли главных внутренних врагов помимо террористов и государственных изменников (для них было ужесточено уголовное наказание) снова выступили иностранные агенты, для которых Дума ввела новые запреты (например, на получение имущественной помощи от государства). Попутно депутаты вспомнили и о тех, кто иноагентами не является, но помогает им обходить установленные законом ограничения. Таких «пособников», согласно новым поправкам, Минюст будет выявлять и предупреждать, а в случае повторного нарушения штрафовать на сумму от 50 тыс. руб. (для граждан) до 300 тыс. руб. (для юридических лиц).

Чем занимались депутаты в весеннюю сессию

Чем занимались депутаты в весеннюю сессию

Были, разумеется, в весенней думской повестке и сугубо мирные инициативы, однако принятие многих из них тоже обосновывалось «спецоперационными» аргументами. Скажем, запрет на смену пола (за исключением случаев, связанных с врожденными аномалиями) в Думе объяснили намерением сохранить попранные на Западе традиционные ценности, ограничение продажи вейпов — стремлением все того же Запада подорвать здоровье российской молодежи, а отказ от публикации деклараций депутатов и чиновников и ужесточение требований к секретоносителям в рамках закона о государственной тайне — желанием защитить их от происков вражеских спецслужб.

И даже президентский законопроект о гражданстве депутаты привели в соответствие с текущим моментом, добавив в список оснований для прекращения приобретенного гражданства такие актуальные по нынешним временам преступления, как дезертирство, дискредитацию вооруженных сил и вооруженный мятеж.

При этом по вопросам, связанным с СВО, в Думе в основном сохранился сложившийся после 24 февраля 2022 года «донбасский консенсус»: соответствующие законопроекты, как правило, принимались подавляющим большинством голосов.

Правда, были и редкие, но заметные исключения. Например, за принятые под занавес весенней сессии резонансные поправки об изменении призывного возраста представители оппозиции не голосовали, обвинив думское большинство в нарушении первоначальной концепции законопроекта (одобренный в первом чтении проект предусматривал синхронное повышение нижней и верхней планки призывного возраста — с 18–27 лет до 21–30, но в итоге решено было повысить только верхнюю). Впрочем, на общей готовности думских оппозиционеров поддерживать практически все связанные с СВО решения власти это никак не сказалось.

Фотогалерея

Как депутаты Госдумы поработали весной

Предыдущая фотография
Первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник (в центре)

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Слева направо: председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (справа) и член комитета по регламенту и обеспечению деятельности Иван Демченко

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (справа) и член комитета по регламенту и обеспечению деятельности Иван Демченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев

Справа налево: председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (в центре)

Первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (слева)

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (в центре)

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (в центре)

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой и Анна Кузнецова

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой и Анна Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (справа)

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Слева направо: председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники сервисной службы собирают ковры в холле здания Госдумы

Сотрудники сервисной службы собирают ковры в холле здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Чемерис (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Член комитета по международным делам Роза Чемерис (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров (в центре)

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин и первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин и первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш

Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Валентина Терешкова

Член комитета по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев (слева, спиной) и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев (слева, спиной) и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина

Член комитета по международным делам Мария Бутина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин

Министр спорта РФ Олег Матыцин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузенцов, руководитель фракции Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко

Слева направо: замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузенцов, руководитель фракции Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 44

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Алена Аршинова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по энергетике Джамаладин Гасанов и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (справа) и член комитета по регламенту и обеспечению деятельности Иван Демченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков и член комитета по международным делам Роза Чемерис

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и зампред комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой и Анна Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по контролю Олег Морозов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев и первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники сервисной службы собирают ковры в холле здания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Чемерис (слева) и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по делам национальностей Геннадий Семигин и первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Геннадий Зюганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева и первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Валентина Терешкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев (слева, спиной) и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Мария Бутина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузенцов, руководитель фракции Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...