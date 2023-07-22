Привыкли ноги к сапогам

В комитете Госдумы по обороне дали понять, что фактически передумали поднимать планку призывного возраста для граждан с 18 лет до 21 года. Ранее поэтапно сделать это, а также повысить верхнюю границу до 30 лет предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Госдума в июне 2023 года даже приняла соответствующий проект в первом чтении. Решение не поднимать нижнюю планку (с одновременным подъемом верхней до 30 лет) в Госдуме объясняют тем, что «очень много ребят хотят пойти служить с 18 лет». Недоумение инициатива вызвала у сенаторов. «Должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны Сергей Шойгу и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет»,— призвал коллег глава комитета Совета федерации РФ по обороне Виктор Бондарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С заявлением о решении сохранить минимальную планку призывного возраста на уровне 18 лет выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Соответствующая поправка, сказал парламентарий, одобрена профильным комитетом ко второму чтению. «Очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет»,— уточнил господин Картаполов, не пояснив, откуда у него такие данные. Между тем верхнюю планку призывного возраста, заявил депутат, решено оставить на уровне 30 лет, как и планировалось ранее.

С идеей изменить возрастные лимиты призывников в декабре 2022 года выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Тогда министр предложил поэтапно поднять нижнюю планку возрастного ценза призывников с 18 лет до 21 года, а верхнюю — с 27 до 30 лет. В июне 2023 года Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагал, что в 2024 году призывать в войска станут граждан в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 года до 30 лет. Примечательно, что и сам господин Картаполов в декабре 2022 года горячо поддерживал эту инициативу. «Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он закончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр»,— заявлял тогда депутат газете «Ведомости». В пояснительной записке к законопроекту также говорилось, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гражданам гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование. Господин Картаполов добавлял, что если нижняя планка призыва увеличивается на три года, то и «верхний край» увеличивается на тот же период.

Сейчас из слов главы думского комитета по обороне следует, что поэтапного повышения призывного возраста не будет: в случае принятия поправок норма вступит в силу одномоментно. Господин Картаполов уточнил, что новые правила заработают уже в весеннем призыве в 2024 году.

Между тем глава комитета Совета федерации РФ по обороне Виктор Бондарев в пятницу вечером заявил, что поправка, в которой идет речь о сохранении нижней возрастной планки в 18 лет, к сенаторам не поступала и членами комитета не обсуждалась. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет,— цитирует господина Бондарева ТАСС.— При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию — по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но и то только в том случае, если призывная комиссия сочтет его пригодным к службе». «Если не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции»,— добавил сенатор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о позиции Кремля по поводу призывного возраста лишь сказал, что «ведется дискуссия» на тему. Он предложил адресовать эти вопросы в Госдуму и Минобороны РФ, призвав учитывать экспертную точку зрения военного ведомства. При этом в январе 2023 года пресс-секретарь президента сообщал, что Владимир Путин «концептуально поддержал» идею поэтапного увеличения призывного возраста.

Партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов считает, что изначальный законопроект об увеличении минимального возраста призыва до 21 года и поэтапном вводе этой нормы «имел здравый смысл, это решение было вполне разумным и обоснованным с учетом реалий». Господин Ульянов обращает внимание на игнорирование требований федерального закона №212 об основах общественного контроля, который обязывает «проводить публичное общественное обсуждение общественно значимых вопросов и решений органов госвласти, к коему, несомненно, относится данный вопрос»: «Насколько мне известно, в публичном поле и СМИ подобных общественных обсуждений этой темы не было, и это несмотря на то, что данный вопрос был поднят еще в декабре 2022 года». «С точки зрения нормальной юридической техники сначала устанавливается "пробельность" нормы, проводятся экспертные исследования этой "пробельности", затем общественные слушания перед внесением законодательной инициативы или хотя бы перед ее оглашением. Здесь ничего этого нет, а есть хаотичные заявления и, как возможное следствие, невыверенные инициативы, которые потенциально, а затем и вполне реально могут нарушать конституционные права граждан»,— считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

Александр Воронов