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Коммерсантъ FM
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Глава Минцифры Украины пообещал больше атак беспилотников на Москву и Крым

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров прокомментировал в Telegram атаку беспилотников на Москву и Крым. Он утверждает, что российские силы ПВО и средства РЭБ «все меньше и менее способны защищать небо». Он пообещал, что атак «будет больше».

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Сегодня, 24 июля, беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Никто не пострадал.

Над Крымом утром было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе и склад боеприпасов в Джанкойском районе. Остановлено движение по железной дороге и трассе Джанкой—Симферополь, ведется эвакуация людей.

Лаура Кеффер

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