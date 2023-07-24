«Украинская правда»: атаку БПЛА на Москву организовало Главное управление разведки Украины

Атака беспилотников на Москву этой ночью была спецоперацией Главного управления разведки Украины, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник. По его словам, «все запущенные разведкой дроны достигли Москвы». Сколько конкретно БПЛА было запущено, не уточняется.

Сегодня, 24 июля, около 4:00 была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева, в одном доме выбило окна. Кремль не стал оценивать эффективность системы ПВО.

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров пообещал больше атак беспилотников на Москву и Крым.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер