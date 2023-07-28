Пляжи в Сочи закрыли из-за шторма и риска появления смерчей

Пляжи в Сочи закрыты до конца 29 июля, сообщил департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города. Купание запрещено в связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри—Веселое.

«Волнение моря 4–5 балла. Пляжные территории закрыты! Купание ограничено!» — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют горожанам и туристам отказаться от отдыха у воды.

В июле в Сочи из-за ливней вводили режим ЧС. В городе также запустили уличное оповещение об ухудшении погоды. Гидрометцентр сообщал, что Черное море в Геленджике, Анапе и Сочи прогрелось до аномальных для середины июля температур — до 25 градусов, что увеличивает риски смерчей. 28 и 29 июля в Сочи прогнозируются ливни.

О непогоде в городе — в материале «Ъ» «Чрезвычайное подтопление».