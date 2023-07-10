В Сочи из-за ливней введен режим ЧС

На территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории (ФТ) «Сириус» из-за подтоплений вводится режим ЧС муниципального характера, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

В пунктах временного размещения в Сириусе и Хостинском районе Сочи находятся 240 человек. Во время грозового ливня в воскресенье и в ночь на понедельник в Сириусе, Адлерском и Хостинском районах Сочи произошло подтопление значительной территории, вода зашла более чем в 200 домовладений. Уровень воды в реке Хорота достиг отметки «опасное явление». Спасатели продолжают эвакуацию людей из подтопленных зданий, специальная техника ведет откачку воды. Сотрудники администрации ФТ «Сириус» и города-курорта Сочи проводят подворовые обходы для определения ущерба. В «Сириусе» развернут штаб по приему документов от граждан.

К ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники МЧС и городских экстренных служб. Волонтеры помогают местным жителям очищать дворы. Прогноз погоды на 10 июля в Сочи и Сириусе остается неблагоприятным, ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквальный ветер, возможны смерчи. Пляжи Сочи и «Сириуса» закрыты для купания.

На федеральной автомобильной дороге А-147 на участке Адлер—Веселое движение приостановлено из-за подтопления проезжей части. На месте работают дорожные службы. В течение ночи дорожники устранили последствия селя на федеральной трассе А-147 и оперативно убрали упавшие деревья в Лазаревском районе.

Анна Перова, Краснодар