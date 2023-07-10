Чрезвычайное подтопление

Город-курорт Сочи и федеральная территория «Сириус» третий день остаются в зоне штормового фронта с грозовыми ливнями, смерчами и шквальным ветром. Около 200 жилых домов и мини-гостиниц в Хостинском и Адлерском районах залиты водой на уровне первого этажа, автомобили на улицах затоплены до крыши. На подтопленных территориях объявлен режим ЧС, в пункты временного размещения вывезены несколько сотен человек. Впрочем, опрошенные “Ъ” управляющие отелями и мини-гостиницами не фиксируют массовых отказов от бронирования или досрочных выездов отдыхающих. Настрой оказавшихся в зоне бедствия или собирающихся туда туристов не обращать внимания на капризы погоды подтвердили и в Ассоциации туроператоров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил подчиненным координировать передвижение туристических групп по городу

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил подчиненным координировать передвижение туристических групп по городу

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Мэр Сочи Алексей Копайгородский и глава федеральной территории (ФТ) «Сириус» Дмитрий Плишкин объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от подтоплений после проливных дождей. Стихия бушует на побережье Черного моря уже третьи сутки, мощные потоки дождевой воды с гор заливают улицы города-курорта и затапливают здания. Жители Сочи в социальных сетях делятся фотографиями и видеороликами, где сняты последствия стихии: затопленные первые этажи жилых домов и мини-гостиниц, залитые по самую крышу автомобили, просевший асфальт на автотрассах. В Хостинском районе потоком воды несколько десятков автомобилей снесло в овраг, машины перевернуты и покорежены.

Экстренные службы ведут поиски мужчины, который пропал во время подтопления в Адлере, ситуация находится под контролем районного прокурора, сообщил “Ъ” старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. Подробности инцидента в прокуратуре не сообщают. Местные жители в понедельник вечером сняли на видео ситуацию, когда не умевший плавать мужчина попал в мощное течение на улице, но его успели спасти.

По данным местных властей, в результате залповых ливней подтопленными оказались более 200 домовладений, особенно пострадал поселок Мирный федеральной территории «Сириус».

Сотрудники МЧС вывозят людей на лодках и доставляют их в пункты временного размещения. По последним данным, из пострадавших районов эвакуировано 240 человек. В поселке Мирном развернуты пункты медицинской помощи, организована раздача питания. Сотрудники администрации ФТ «Сириус» и города-курорта Сочи начали подворовые обходы для определения ущерба.

В течение трех дней сотрудники экстренных служб и коммунальных организаций Сочи и федеральной территории «Сириус» работают над ликвидацией последствий стихии. В зонах подтопления идут откачка воды и уборка мусора, энергетики устраняют обрывы электросетей. На федеральной автотрассе А-147 на участке Адлер—Веселое движение приостановлено из-за подтопления проезжей части, идут восстановительные работы. На другом участке трассы сошел селевой поток, сейчас эта часть дороги уже расчищена.

Фотогалерея В Сочи после ливня потоком воды унесло 10 автомобилей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поврежденные в результате сильных дождей и подтопления автомобили Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Автомобили, пострадавшие из-за подтопления Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Асфальт, поврежденный в результате подтопления из-за дождя Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Следующая фотография 1 / 3 Поврежденные в результате сильных дождей и подтопления автомобили Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Автомобили, пострадавшие из-за подтопления Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Асфальт, поврежденный в результате подтопления из-за дождя Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Смотреть

Стихия внесла коррективы в работу аэропорта Сочи: в воскресенье 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятной погоды. В понедельник погода улучшилась, воздушные суда прибыли в аэропорт Сочи. Аэропорт работает по фактической погоде, сообщили “Ъ” в пресс-службе аэропорта.

С 9 июля все пляжи Сочи и «Сириуса» закрыты для купания из-за сильного шторма. На ближайшие сутки, по данным мэрии города, сохраняется неблагоприятный метеопрогноз.

В Сочи прогнозируются мощные ливни с грозами, градом и шквальным ветром. Сохраняется опасность образования смерчей над морем. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать осторожность и следить за сообщениями экстренных служб.

Управляющие отелями и мини-гостиницами, опрошенные “Ъ”, не фиксируют массовых отказов от бронирования или досрочных выездов отдыхающих. «Подтопление — неприятная ситуация, которая портит впечатление от курорта, какое-то количество гостей уезжает, но это некритично. Такие ситуации в Сочи бывают регулярно, мы привыкли»,— прокомментировал ситуацию “Ъ” управляющий партнер отельного оператора Undersun Евгений Бромберг. Непогода в Сочи и Абхазии не привела к массовому выезду туристов или их отказу от запланированных поездок, подтвердил “Ъ” и вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Мы получили звонки с вопросами о возможности отказа от бронирований, но до конца эти намерения доведены не были. Туристы рассчитывают, что ситуация разрешится и запланированный отдых состоится».

Алексей Копайгородский поручил санаторно-курортному комплексу города координировать передвижение туристических групп. По данным мэрии, туристы, размещавшиеся в мини-отелях Хостинского района и «Сириуса», направляются в пункты временного размещения вместе с местными жителями. «Если вы не можете вернуться домой из-за подтопления или вынуждены эвакуироваться, то можете обратиться в отели "Омега", "Дельта" и "Гамма Сириус", где развернуты пункты временного размещения»,— говорится в сообщении администрации ФТ «Сириус».

Господин Ромашкин объяснил, что рельеф местности, на которой расположен Сочи, способствует быстрому снижению уровня воды, основные вопросы сводятся к уборке мусора. В Абхазии ситуация сложнее: из-за равнинного участка между Гаграми и Пицундой высокий уровень воды сохраняется. «Затоплены первые этажи нескольких отелей, они переселили туристов выше, но не могут обеспечивать питание»,— говорит господин Ромашкин. В этом случае крупные туроператоры, по его словам, предлагают гостям возможность переехать в другие отели без доплат, но подобных заявок немного.

Эксперт добавляет, что текущие продажи туров в Сочи и Абхазию на 15% превышают показатели понедельника прошлой недели.

«Краткосрочное снижение спроса могло произойти, но оно в любом случае компенсируется характерным для пика сезона увеличением продаж, поэтому туроператоры его не видят»,— рассуждает Сергей Ромашкин.

Анна Перова, Краснодар; Александра Мерцалова