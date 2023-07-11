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Коммерсантъ FM
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В Сочи заработало уличное оповещение об ухудшении погоды

В Лазаревском и Хостинском районах Сочи запустили работу сиренно-речевых установок для оперативного оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях, сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии города-курорта. Оповещение сработало в связи с поднятием уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза до отметки «неблагоприятное явление».

В администрации города уточнили, что реки Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза пока не вышли из берегов, но такая опасность сохраняется. В городе-курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, до конца суток возможны сильные дожди, а также грозы и град. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, есть риск схода селевых потоков. На побережье сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Все экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме. Пляжи закрыты для купания, жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Подробнее о ситуации в Сочи — в материале «Чрезвычайное подтопление».

Анна Перова, Краснодар

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Последствия ливней на Кубани

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Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный

Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный

Фото: Администрация города Сочи

Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители «Сириуса»

Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители «Сириуса»

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5

В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Черном море у берегов Сочи замечен смерч

В Черном море у берегов Сочи замечен смерч

Фото: соцсети

Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи

Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

«Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский

«Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу

Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу

Фото: администрация Краснодара

В поселке Мирный в «Сириусе» к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств

В поселке Мирный в «Сириусе» к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи

Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни

Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram

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Мощный ливень обрушился на Сочи 9 июля. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный

Фото: Администрация города Сочи

Из-за залповых ливней в Сочи пострадали 200 домовладений. Более 200 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители «Сириуса»

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Хосте произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

В Черном море у берегов Сочи замечен смерч

Фото: соцсети

Некоторые участки дорог затопило ночью 10 июля в Сочи

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

«Берегите себя и своих близких, штормовое предупреждение действует до конца дня», — написал в соцсетях глава Сочи Алексей Копайгородский

Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

Детский сад «Стрекоза» в Краснодаре подтопило из-за ливней, учреждение временно приостановило работу

Фото: администрация Краснодара

В поселке Мирный в «Сириусе» к ликвидации последствий непогоды привлечено более 150 человек и 58 единиц техники, в том числе 5 плавсредств

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пункты помощи для пострадавших от погодных условий в «Сириусе». На местах дежурят медицинские бригады скорой помощи

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Людей эвакуировали в отели сети «Сириус». Выдачу питания также организовали на улицах в поселке Мирный

Фото: пресс-служба администрации федеральной территории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни

Фото: Вениамин Кондратьев / Telegram

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