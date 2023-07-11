В Сочи заработало уличное оповещение об ухудшении погоды

В Лазаревском и Хостинском районах Сочи запустили работу сиренно-речевых установок для оперативного оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях, сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии города-курорта. Оповещение сработало в связи с поднятием уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза до отметки «неблагоприятное явление».

В администрации города уточнили, что реки Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза пока не вышли из берегов, но такая опасность сохраняется. В городе-курорте продолжает действовать штормовое предупреждение, до конца суток возможны сильные дожди, а также грозы и град. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, есть риск схода селевых потоков. На побережье сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Все экстренные службы Сочи работают в усиленном режиме. Пляжи закрыты для купания, жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Подробнее о ситуации в Сочи — в материале «Чрезвычайное подтопление».

Анна Перова, Краснодар