Жителей Сочи предупредили о ливнях и смерчах 28 и 29 июля

В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью ливней, гроз и смерчей над морем. Об этом сообщает Служба спасения курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

«В связи с этим МКУ "Служба спасения г. Сочи" просит Вас покинуть места вблизи рек и берега моря. Не оставляйте машины под деревьями и незакрепленными конструкциями»,— говорится в сообщении.

На реках ожидается подъем уровня воды. В ведомстве предупредили о вероятности схода селевых потоков. Поблизости от водоемов, на территории кемпингов, пикниковых зон и в жилых районах работает оповещение населения о неблагоприятных условиях.

Анастасия Донскова