Вильфанд: Черное море прогрелось до рекордных для июля температур

Черное море в Геленджике, Анапе и Сочи прогрелось до аномальных для середины июля температур — до 25 градусов. В связи с этим в этом году ожидается продолжительный бархатный сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Фото: loon.site
По климату такая температура должна быть только в первой декаде августа. Однако кроме продолжительного бархатного сезона она увеличивает риски раннего начала сезона смерчей.
«Чем выше температура поверхности воды, тем выше вероятность таких сложных явлений. Пока что они возникают в течение 10–30 секунд, не выходят на берег. Но метеорологи за этой ситуацией очень пристально следят»,— отметил Роман Вильфанд.
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