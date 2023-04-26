Рекомендовать не значит вернуть

Российская сторона считает запущенный в конце марта Международным олимпийским комитетом (МОК) процесс возвращения отечественных и белорусских спортсменов на международные соревнования, по сути, фиктивным. Это следует из сделанных в Минске заявлений президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Он назвал рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов при соблюдении ряда жестких условий «юридически ничтожными», предупредив, что в ответ на них возглавляемая им структура в мае выработает свои собственные. У ОКР есть основания для такой позиции, учитывая, с каким скрипом идет реализация новой стратегии головной спортивной структуры, а также наметившийся тренд на смену российскими спортсменами гражданства ради возможности продолжать выступления.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Президент ОКР Станислав Поздняков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Свои заявления Станислав Поздняков сделал на Национальном форуме атлетов в Минске. И они фактически являются первой официальной реакцией российской стороны на воплощение в жизнь обнародованных в конце марта новых рекомендаций Международного олимпийского комитета в отношении России и Белоруссии. МОК, инициировавший в прошлом году, после начала специальной военной операции на Украине, введение режима почти полной спортивной изоляции для их представителей, призвал к его отмене. Головная спортивная структура обратилась к входящим в ее состав федерациям с просьбой обеспечить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования при соблюдении ряда условий, ключевое из которых — отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности».

Между тем сформулированная господином Поздняковым реакция на последствия, вызванные данным решением, оказалась чрезвычайно жесткой.

Он напомнил, что еще месяц назад, то есть сразу после формально вновь открывающего дорогу россиянам и белорусам на международные турниры и обеспечившего им шанс все-таки принять участие в парижской Олимпиаде 2024 года заседания исполкома МОК, который услышал критику со стороны ООН и Совета по правам человека, назвал «эту ситуацию» из-за выдвинутых «слишком сложных условий» «фарсом». Станислав Поздняков сказал, что и сейчас считает определение оптимальным, поскольку «условия не были сняты до текущего момента, и мы сейчас отдаем себе отчет, что к дискриминации по национальному признаку добавилась дискриминация по роду деятельности, по ведомственной принадлежности к общественно значимым и спортивным организациям, добавилась дискриминация по видам спорта». Охарактеризовав провоцирующие такую дискриминацию оговорки как «несправедливые и юридически ничтожные», господин Поздняков сообщил, что российские власти будут добиваться их отмены. Кроме того, выяснилось, что в конце мая на заседании своего исполкома ОКР намерен выработать «собственные рекомендации общероссийским федерациям» в ответ на «действия МОК».

Полностью солидарен со Станиславом Поздняковым оказался и президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко. Отметив, что в рекомендациях МОК «вроде бы наметились какие-то потепления, движения в правильном направлении», он подчеркнул, что в действительности «идет большая работа» как по допуску, так и по «недопуску наших спортсменов», а об «Олимпийских играх и даже о квалификационных соревнованиях речи пока не идет». «Естественно, есть определенные моменты, через которые мы не переступим, есть определенные принципы, которым мы будем следовать»,— добавил господин Лукашенко, очевидно, имея в виду невозможность выполнить некоторые из условий МОК.

Для такой позиции у российских и белорусских спортивных руководителей, надо сказать, есть основания. Дело в том, что процесс реинтеграции их стран в мировое спортивное сообщество идет с большим скрипом.

Организаций, санкционировавших допуск россиян и белорусов, пока не так уж много. Еще до заседания исполкома МОК это сделали лишенная его признания Международная боксерская ассоциация (IBA) и Международная федерация фехтования (FIE), после него — Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Объединенный мир борьбы (UWW) и Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF). Готовность последовать их примеру анонсировали Международная федерация настольного тенниса (ITTF), Международная федерация триатлона (World Triathlon), Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery). При этом IBA уже столкнулась с бойкотом своих чемпионатов мира со стороны целого ряда стран и созданием «раскольниками» альтернативной федерации, а решение FIE на практике не выполняется. Так, стало известно, что российские фехтовальщицы не смогут выступить на стартующем в пятницу Гран-при Сеула, входящем в структуру олимпийского отбора. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов объяснил ТАСС их отсутствие в Южной Корее «бюрократическими проволочками со стороны FIE», возникшими несмотря на оперативность в предоставлении российскими партнерами всех необходимых документов.

При этом есть организации, которые проигнорировали рекомендации МОК. Продлили российскую изоляцию не только Международная федерация баскетбола (FIBA) и Международная федерация хоккея (IIHF), отвечающие за командные виды спорта (в них МОК рекомендовал придерживаться прежней линии), но и Международная федерация конного спорта (FEI), а также Международная федерация бадминтона (BWF).

О скептицизме в отечественном спортивном сообществе по поводу эффективности рекомендаций свидетельствует уже практически сформировавшийся неприятный для России тренд.

В последние недели немало сильных российских спортсменов ради возможности продолжать выступления или сменили, или инициировали процесс смены спортивного гражданства.

В этом списке известная шахматистка Александра Костенюк, серебряный призер предыдущей Олимпиады, состоявшейся в 2021 году в Токио, в академической гребле Анна Пракатень, титулованная шорт-трекистка Софья Просвирнова, лидер легкоатлетической сборной в стайерском беге Сардана Трофимова, перспективная пловчиха Анастасия Кирпичникова. А борец-вольник Даурен Куруглиев, недавно имевший статус первого номера российской команды в категории до 86 кг, уже завоевал первую медаль под греческим флагом, выиграв чемпионат Европы в Загребе.

Алексей Доспехов