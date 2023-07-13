Он бы МОК, но не зовёт

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет высылать приглашения на участие в летних Играх-2024 в Париже России и Белоруссии, сообщает сайт МОК. Соответствующие письма-приглашения национальные олимпийские комитеты (НОК) должны получить 26 июля. Решение МОК вызвало ожидаемо резкую реакцию российской стороны. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что это «логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов», добавив, что, «по сути, ничего нового не озвучено». Отметим, что МОК подал новость не отдельным сообщением, а просто «закопав» ее в дебрях документа под названием «Вопросы и ответы, касающиеся участия в международных соревнованиях граждан России и Белоруссии». При этом в МОК оставили для себя лазейку, чтобы допустить к участию в Играх россиян и белорусов. Непонятно, правда, в каком статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В четверг стало известно, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии, а также НОК Гватемалы (он был дисквалифицирован осенью 2022 года из-за того, что власти страны вмешивались в его работу) не получат приглашения для участия в летней Олимпиаде 2024 года, которая состоится в Париже. Интересно, что МОК не стал выпускать по этому поводу какого-то отдельного заявления. Вместо этого были обновлены опубликованные еще в феврале прошлого года, вскоре после начала событий на Украине, «Вопросы и ответы, касающиеся участия в международных соревнованиях граждан России и Белоруссии».

Где-то ближе к середине документа МОК сообщает, что 26 июля все НОК, за исключением российского, белорусского и гватемальского, получат письма-приглашения на Игры в Париже.

Впрочем, как отметил президент ОКР Станислав Поздняков, «МОК изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях, по сути, лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте». «Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось»,— заявил господин Поздняков в официальном Telegram-канале ОКР. «Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства,— продолжил Станислав Поздняков.— При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры, и это, убежден,— осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение все глубже погружается в зависимость от политического влияния».

«Мартовские рекомендации» (.pdf), о которых упомянул господин Поздняков, действительно делали чрезвычайно сложным для россиян попадание на Игры. Тогда МОК, инициировавший в прошлом году, после начала специальной военной операции на Украине, введение режима почти полной спортивной изоляции для представителей России и Белоруссии, призвал к его отмене. Головная спортивная структура обратилась к входящим в ее состав федерациям с просьбой обеспечить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, ключевое из которых — отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности». Плюс было исключено участие россиян и белорусов на Олимпиаде в командных видах спорта. Кроме того, решение о допуске российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям было отдано на откуп международным федерациям, и далеко не все из них согласились смягчить свою позицию, лишая россиян и белорусов шанса квалифицироваться на Игры.

Некоторые федерации еще до смены позиции МОК допускали российских и белорусских спортсменов, например Международная боксерская ассоциация (IBA) (тогда она еще не была исключена из МОК) и Международная федерация фехтования (FIE). Международная федерация спортивной борьбы (World Wrestling), Международная федерация настольного тенниса (ITTF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) заявляли о готовности пустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Но крупнейшие федерации, например, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) придерживаются прежней позиции.

«Мы сами не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать,— заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.— Вопрос — в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от родины и предать ее, то, конечно, нас такое не устраивает. К тем унижениям, которые придумывают, когда говорят: "Выступайте под нейтральным флагом и без гимна", сейчас добавляют, что ты должен публично осудить наше решение по проведению СВО. Конечно, мы с этим не согласны».

Впрочем, в тех же «Вопросах и ответах…» есть и указания на то, что МОК все же пытается оставить себе пространство для маневра, например, на случай, если СВО закончится до старта Олимпиады.

В МОК отмечают, что выданные ранее рекомендации относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях собственно Олимпиады не касаются. «МОК примет решение в надлежащее время и по своему усмотрению»,— отмечается в документе. В нем же говорится, что МОК, принимая решение, не будет связан тем, как прошли квалификационные олимпийские соревнования. То есть в МОК оставляют для себя возможность все-таки допустить спортсменов из отстраненных стран.

«Есть несколько важных дат. За год предоставляется расширенный список предполагаемых спортсменов на участие, в конце декабря сокращается, потом еще раз. Отбор на Олимпиаду проходит в несколько стадий,— рассказал "РИА Новости" экс-министр спорта РФ Павел Колобков.— Думаю, что в данном случае крайней даты приглашения нет или крайняя дата — следующий год. Я так понимаю, что в отношении России и Белоруссии будут приняты определенные условия для приглашения. Видимо, МОК их не выработал, будем ждать, какие регламенты они нам предложат».

Александр Петров