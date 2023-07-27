Украинскую саблистку Харлан сняли с чемпионата мира за отказ жать руку россиянке Смирновой

В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7, но в конце поединка отказалась пожать той руку. В связи с этим украинка получила дисквалификацию.

По правилам поединок считается завершенным только после того, как фехтовальщики пожмут друг другу руки. После поединка россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперед и не подпустила соперницу к себе, а затем покинула дорожку. Смирнова подала протест и ждала решения 50 минут, оставаясь на дорожке.

Харлан сначала допустили к следующему поединку, но затем приняли дисквалификацию. На сайте соревнований указано, что следующая соперница Харлан болгарка Йоана Илиева прошла в 1/8 финала автоматически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ольга Харлан Фото: Tibor Illyes / MTI / AP Анна Смирнова Фото: Tibor Illye / MTI / AP Следующая фотография 1 / 2 Ольга Харлан Фото: Tibor Illyes / MTI / AP Анна Смирнова Фото: Tibor Illye / MTI / AP

Как сказал «РИА Новости» глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, изначально протест Смирновой был отклонен, но российская сторона оспорила решение в другой инстанции.

УНИАН отмечает, что Харлан не отказывалась от приветствия, она «не захотела именно жать руку». Вместо этого украинка предложила Смирновой «стукнуться шпагами», а Смирнова требовала именно рукопожатия, сообщает агентство.

«Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение»,— сказал президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

«Судья, непосредственно работавший на этом поединке, не дал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались подковерные игры, эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница (Харлан.— ''Ъ''), даже был назначен судья на этот поединок. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится за несколько дней. Но уже речи о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку»,— пояснил господин Ильяшев в эфире телемарафона «Единые новости».

Ольга Харлан — шестикратная чемпионка мира по фехтованию, чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в командной сабле.

Согласно регламенту соревнований, отказ спортсменов приветствовать соперников до или после поединка наказывается отстранением от турнира и дисквалификацией на 60 дней.

Россиянка Анна Смирнова выступала на чемпионате в качестве нейтрального спортсмена. Украинским спортсменам только накануне, 26 июля, разрешили соревноваться с россиянами, если они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Милане. Турнир начался 22 июля. Финальные поединки пройдут 30 июля.

Полина Мотызлевская