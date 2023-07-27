Опять 0,25

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг девятый раз подряд объявил о повышении ставок, доведя их до самого высокого уровня с 2001 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, оценивая состояние экономики еврозоны, отметила ослабление как внутреннего, так и внешнего спроса — высокие ставки уже привели к рекордному снижению заимствований со стороны компаний. Кристин Лагард сообщила о переходе ЕЦБ к тактике изменения ставок в зависимости от поступающей макроэкономической информации, о таком же подходе накануне говорил глава ФРС Джером Пауэлл, но, отметим, американская инфляция снижается быстрее европейской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг ожидаемо повысил все три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.). Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,25%, ставка по депозитам — до 3,75%, по маржинальным кредитам — до 4,5%.

Текущий цикл ужесточения политики ЕЦБ начался в июле прошлого года, в сентябре и октябре банк поднимал ставки на 0,75 п. п., затем темпы повышения замедлились. Регулятор также продолжает медленное сокращение объема активов на балансе, накопленных в рамках программ количественного смягчения. Во время действия антикризисной программы выкупа облигаций (PEPP) реинвестирование средств, полученных от погашения ценных бумаг, будет производиться еще как минимум до конца 2024 года.

В сделанном в четверг заявлении ЕЦБ сохранил ключевую формулировку о том, что инфляция будет оставаться «слишком высокой на протяжении слишком длительного времени».

При этом в центральном банке еврозоны не сомневаются, что темпы роста цен продолжат замедляться, этому будет способствовать ужесточение условий кредитования. Отметим, что, по данным опроса компаний об условиях кредитования, их чистый спрос на займы во втором квартале этого года оказался минимальным за всю историю наблюдений (с 2003 года). Капвложения также оказали значительный эффект на снижение спроса на долгосрочные займы.

Будущие решения регулятора по ставке должны обеспечить достижение достаточно жесткой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%, но, по словам Кристин Лагард, регулятор будет отталкиваться от поступающей информации. «ЕЦБ постепенно переходит к этой стадии»,— заметила она. В свою очередь, в оценке состояния экономики зоны евро Кристин Лагард отметила ухудшение прогноза на среднесрочную перспективу и совмещение двух факторов — слабого внутреннего спроса, на который давят инфляция и высокие ставки, а также слабого внешнего спроса, который особенно затронул промышленность. Вложения в недвижимость и капвложения также показывают признаки ослабления. Сектор услуг при этом остается более устойчивым, особенно сфера туризма. При этом восстановление деловой активности в еврозоне ожидается лишь после снижения уровня инфляции. Состояние рынка труда пока может ухудшиться только в производственных секторах, добавила госпожа Лагард.

Заметим, инфляция в зоне евро в июне замедлилась до 5,5% против 6,1% в мае, при этом цены на энергосырье год к году снизились на 5,6%, продовольственная инфляция продолжила замедляться, но осталась на более высоком уровне — плюс 11,6%.

Базовый же показатель в июне вырос на 5,5%, но тренды по товарам и услугам разошлись: по первой категории рост цен замедлился с 5,8% до 5,5%, по второй, напротив, инфляция ускорилась с 5% до 5,4%.

В ЕЦБ отмечают возможность возобновления давления на инфляцию продовольственных цен и стоимости энергии — цены на нефть продолжают расти (Brent торгуется на уровне выше $83 за баррель), стоимость же продовольствия может увеличиться на фоне остановки поставок из-за непродления зерновой сделки.

Татьяна Едовина